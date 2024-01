Météo : pluies intenses, fortes rafales… Ce que l’on sait de cette nouvelle perturbation qui va toucher le pays par la Bretagne dès ce soir

Ce lundi 1er janvier, deux départements bretons ont été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France. À l’origine de cette alerte, une perturbation active sur l’Atlantique qui s’approche des côtes bretonnes et devrait causer des pluies intenses ainsi que de fortes rafales.

Un début d’année perturbé. À l’heure où une perturbation active sur l’Atlantique s’approche doucement du sol breton, Météo-France a placé le Finistère et le Morbihan en vigilance orange pour «pluie-inondation», ce lundi 1er janvier. D’après le service météorologique, cette nouvelle perturbation doit aborder la façade atlantique «en cours de soirée».

Météo-France prévoit «de fortes rafales» et des pluies intenses lors de son passage. Le vent devrait dépasser les 80 km/h dans certains endroits. Des rafales à 78 km/h sont notamment prévues à Quimper et à Saint-Nazaire, environ 80 km/h à Lannion, 86 km/h à Brest et 87 km/h à Lorient.

Les rafales devraient essentiellement toucher les côtes bretonnes ce lundi 1er janvier au soir. Crédit : Ventusky

En ce qui concerne la pluie, Météo-France indique que «des cumuls entre 40 et 60 mm sont attendus en l'espace de 24h. Il est possible de dépasser localement les 60 mm».

#VigilanceOrange



Une perturbation très pluvieuse aborde la pointe bretonne cet après-midi. D'ici demain soir, les cumuls de #pluie seront importants sur la moitié nord du pays. De fortes rafales de #vent sont également attendues.





Restez informés:

https://t.co/h3so1yk2rI pic.twitter.com/UpEz1rmnz1 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 1, 2024

Au cours de la soirée, les précipitations sont notamment prévues à Quimper, à Lorient, à Vannes, à Pontivy, à Mayenne, à Vire, à Flers et à Laval. Elles interviennent dans un «contexte hydrologique sensible» puisque les pluies excédentaires de ces dernières semaines ont saturé les sols en eau.

L’activité de cette nouvelle perturbation doit persister tout au long de la nuit en Bretagne et les cumuls de pluie devraient encore être importants sur la moitié nord du pays durant la journée de mardi 2 janvier.

De ce fait, sept autres départements sont passés en vigilance orange pour «pluie-inondation» à compter de ce mardi 2 janvier à minuit. Il s'agit du Pas-de-Calais, de l'Orne, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Manche, de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

À noter également que d'autres départements pourraient rejoindre la liste de ceux placés en vigilance orange pour «pluie-inondation» dans les prochaines heures, a indiqué Météo-France. C'est le cas par exemple des Côtes d'Armor, de la Maine-et-Loire, du Calvados (secteur de Vire) ainsi que le nord-ouest des Deux-Sèvres.