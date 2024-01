Paris : un homme jugé mardi après avoir embrassé de force une fillette de 7 ans près du Trocadéro

Un individu a été interpellé dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre après avoir embrassé de force une fillette âgée de 7 ans, à Paris, près du Trocadéro (16ᵉ arrondissement). Il sera jugé dès ce mardi en comparution immédiate pour «agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur».

Une nouvelle agression aux abords de la tour Eiffel. Un homme a été arrêté puis placé en garde à vue, la nuit dernière, après avoir embrassé de force une petite fille âgée de 7 ans, a appris CNEWS de source policière. Les faits se sont déroulés au 5 avenue Albert-de-Mun, à deux pas du Trocadéro, dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, dans la soirée du samedi 30 décembre.

D’après les informations relayées par le parquet au service police-justice de CNEWS, la fillette «s’était momentanément éloignée de ses parents» et elle a été «embrassée sur la bouche par un homme qui la tenait par la main et la serrait contre lui». Le père de la jeune fille, à la vue de cette scène, a pu neutraliser l’agresseur et le maintenir sur place jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

L'agresseur jugé dès ce mardi en comparution immédiate

Le malfrat a finalement été interpellé, ce dimanche, à 0h55, en état d’ébriété avancé. Il a gardé le silence pendant toute la durée de sa garde à vue. Ce dernier serait de nationalité afghane et aurait 25 ans, selon le parquet de Paris.

Selon nos informations, il a été déféré ce lundi soir à l’issue de sa garde à vue au tribunal de Paris. Il comparaîtra ce mardi à l’audience de comparution immédiate du chef d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur, avec différence d’âge d’au moins 5 ans.