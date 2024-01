Vent, crues, inondations… Quels sont les 3 départements placés en vigilance orange ce lundi ?

Le temps ne sera pas au beau fixe pour le premier jour de l’année 2024. Au total, 3 départements ont été placés en vigilance orange et 28 en vigilance jaune par Météo-France, notamment pour des vents violents, des crues et des risques d’inondations et d'avalanches.

Prenez garde au vent et aux averses en ce lundi 1er janvier. Pour le premier jour de l’année, Météo-France a placé 3 départements en vigilance orange, pour crues et pluie-inondation. 28 autres sont placés en vigilance jaune.

Le Pas-de-Calais, déjà fortement touché par les pluies, est maintenu en vigilance orange pour le risque de crues mais bascule en vigilance jaune pour celui de pluies-inondations. Selon Météo-France, les intempéries devraient progressivement s'atténuer.

A l'inverse, «une perturbation active sur l'Atlantique, approche des côtes bretonnes», provoquant le placement des départements du Finistère et du Morbihan en vigilance orange pour les pluies et inondations ce lundi 1er janvier. Les deux départements sont également en vigilance jaune pour les vents.

28 départements en vigilance jaune

Au-delà de ces trois départements en vigilance orange, 28 autres ont été placés par Météo-France en vigilance jaune pour vent, pluie, neige-verglas, risques d'avalanches ou encore les risques de submertions.

La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont placés en vigilance jaune pour les risques d'avalanches et les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Cantal en vigilance neige-verglas.

Les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde sont pour leur part placés en vigilance jaune pour les risques de vagues-submertions. Charente et Charente-Maritime font toujours face à des risques de crues.

Pour les risques de vent violent, le Calvados, la Manche, l'Orne, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Loire-Atlantique, la Vendée et les Deux-Sèvres sont placés en vigilance jaune pour la journée de lundi. Vendée et Loire-Atlantique font aussi face à des risques de pluies-inondations.