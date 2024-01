Disparition inquiétante de Maeva, 21 ans, au Havre : ce que l’on sait

Maëva a disparu dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, au Havre (Seine-Maritime). Depuis, ses proches ont lancé un appel à témoins.

Elle n’a plus donné signe de vie depuis le réveillon. Maëva, 21 ans, a disparu au Havre (Seine-Maritime), dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024.

Elle mesure 1m78 et porte un tatouage avec un cœur et un avion sur le poignet. Lors de sa disparition, la jeune Maeva portait un blouson kaki et un pantalon noir.

Selon le témoignage de son frère Christophe, relayé par Actu 76, la jeune femme serait partie en soirée avec deux amis. Alcoolisés, ils auraient été refusés à l'entrée du Cosmo, une boîte de nuit de la commune.

Toujours selon les explications du frère, un désaccord serait né entre les trois jeunes à propos du chemin à emprunter pour le retour. Vers 3h du matin, peinant à se mettre d’accord, les deux amis seraient partis d’un côté et Maëva de l’autre.

Mais une fois arrivés à destination trente minutes plus tard, les deux jeunes auraient essayé d’appeler la jeune femme, qui leur avait assuré ne plus être très loin. Mais elle n’est jamais arrivée chez elle, et son téléphone demeure éteint depuis.

Le frère de Maëva assure que la jeune femme, titulaire du Bac +4, n’a jamais eu de problème et n’a jamais tenté de fuguer ou de se suicider. A la suite de cette disparition inquiétante, les membres de sa famille ont tenté de joindre les hôpitaux, les pompiers, ainsi que le SAMU, en vain.

Toute personne ayant la moindre information sur la disparition de Maëva, est invitée à contacter la police en faisant le 17, ou son frère au 06 59 94 59 22.