Disparition inquiétante de Théo, 21 ans : un mois après, où en sont les recherches ?

Autour de 18h, vendredi 1er décembre, Théo, 21 ans, disparaissait à la sortie de son travail, près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Un mois après, le jeune homme reste introuvable.

Que s'est-il passé ce vendredi 1er décembre vers 18h ? C'est la question que se posent les enquêteurs après la disparition de Théo, 21 ans, jeune homme blond aux yeux bleus, alors qu'il sortait de son lieu de travail.

Une disparition inquiétante d'autant plus que ce dernier n'a toujours pas donné de signe de vie, un mois plus tard. Et ce, malgré un appel à témoins lancé par les gendarmes trois jours après que Théo se soit volatilisé, indique France Bleu.

Sa voiture retrouvée abandonnée

Au lendemain de sa disparition, la voiture du jeune homme a été retrouvée abandonnée près du port de Méan, non loin du pont de Saint-Nazaire, par des membres de sa famille. Selon Ouest-France, le jeune homme avait rendez-vous avec sa petite amie ce qui pose question sur cette localisation.

Le portable de Théo aurait également borné pour la dernière fois dans le quartier Méan-Penhoët, près de la rue Émile-Combes et de l’église Saint-Joseph-de-Méan, selon ses proches.

Originaire de Saint-Nazaire, Théo a été apprenti pendant trois ans dans les usines d'Airbus à Montoir-de-Bretagne. Il venait tout juste de signer son embauche. L'un de ses collègues, encore sous le choc et l'incompréhension se souvient d'un «gars travailleur».

Une information judiciaire ouverte

Depuis un mois, des «recherches opérationnelles» dans plusieurs zones ont été effectuées par les gendarmes. Des avis de recherche ainsi que des appels à témoins ont largement été relayés sur les réseaux sociaux par les proches de Théo.

Toujours sans nouvelles de Théo. Voici l’appel à témoins lancé par la gendarmerie



Le parquet de Nantes a été saisi et une information judiciaire a également été ouverte.