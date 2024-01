Fillette embrassée de force à Paris : 30 mois de prison ferme requis contre le suspect

Un individu a été interpellé dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre après avoir embrassé de force une fillette âgée de 7 ans, à Paris, près du Trocadéro (16ᵉ arrondissement). Actuellement jugé en comparution immédiate pour «agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur», le parquet a requis 30 mois de prison ferme, assortis de 5 ans de suivi socio-judiciaire à son encontre.

Une nouvelle agression aux abords de la tour Eiffel. Un homme a été arrêté puis placé en garde à vue, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre, après avoir embrassé de force une petite fille âgée de 7 ans, a appris CNEWS de source policière. Les faits se sont déroulés au 5 avenue Albert-de-Mun, à deux pas du Trocadéro, dans le 16ᵉ arrondissement de Paris.

Jugé en comparution immédiate ce mardi 2 décembre, le parquet a requis 30 mois de prison ferme, assortis de 5 ans de suivi socio-judiciaire à son encontre.

D’après les informations relayées par le parquet au service police-justice de CNEWS, la fillette «s’était momentanément éloignée de ses parents» et elle a été «embrassée sur la bouche par un homme qui la tenait par la main et la serrait contre lui». Le père de la jeune fille, à la vue de cette scène, a pu neutraliser l’agresseur et le maintenir sur place jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Ce dernier a d'ailleurs déclaré à CNEWS son envie de «voir la justice être rendue», demandant à celle-ci de «faire des exemples».