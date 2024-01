Fin de vie, IVG, Jeux olympiques... Ces dossiers qui attendent Emmanuel Macron pour la nouvelle année

Emmanuel Macron, sa Première ministre et l'ensemble du gouvernement sont attendus au tournant sur plusieurs dossiers importants en ce début d’année 2024. Des propositions de loi demandées par les Français aux préparatifs d’événements internationaux.

«L’action n’est pas une option». Avec cette nouvelle année qui commence, Emmanuel Macron et l'ensemble du gouvernement sont attendus au tournant concernant un certain nombre de dossiers particulièrement conséquents.

En effet, l’exécutif, amené potentiellement à être chamboulé également, sera amené en 2024 à traiter plusieurs problématiques et événements.

Un éventuel remaniement ?

La rumeur prend de plus en plus de poids. A la suite de l’épisode autour du projet de loi immigration, marquée notamment par la démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, le gouvernement pourrait être amené à changer.

Le report du Conseil des ministres, initialement prévu ce mercredi 3 janvier, au 10 janvier prochain n’a fait qu’appuyer l'hypothèse d’un bouleversement au sein de l’exécutif.

Une décision qui n’est pas à prendre à la légère pour Emmanuel Macron, compte tenu des échéances à venir.

La Constitutionnalisation de l’IVG

En octobre dernier, Emmanuel Macron indiquait vouloir l’inscription dans la Constitution de la liberté des femmes à recourir à l'avortement.

Ce projet de loi devra être voté en seconde lecture à l’Assemblée nationale le 24 janvier prochain, lors du retour des députés au Palais-Bourbon.

Le gouvernement souhaite, par le biais de ce texte, assurer «un juste équilibre» entre les positions de l’Assemblée et du Sénat.

Les députés de La France insoumise ont d’ailleurs annoncé, à la fin du mois du novembre, retirer leur proposition de loi sur la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en soutenant le projet gouvernemental.

Le dossier sensible de la fin de vie

Après la convention citoyenne sur la fin de vie, majoritairement favorable à une aide active à mourir, Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres un projet de loi sur la fin de vie «avant la fin de l’été 2023».

Celui-ci sera finalement présenté au courant du mois de février 2024. «Nous devons parachever le modèle français des soins palliatifs, en continuant à investir, en corrigeant les inégalités qui existent dans nos territoires», indiquait le président de la République à la fin du mois de décembre.

«Cette loi traitera nos compatriotes en âge adulte qui ont leur discernement et qui ont des maladies incurables avec des souffrances qu'on appelle réfractaires aux traitements», a-t-il ajouté.

la bataille des européennes à mener

Alors que le Rassemblement national est largement en tête des sondages pour les prochaines élections européennes, dont le scrutin se déroulera le 9 juin prochain, la question de la tête de liste pour mener la majorité présidentielle se pose toujours.

Si des rumeurs, rapidement démenties, évoquaient des pistes telles que Bruno Le Maire ou même Elisabeth Borne, le choix semble se porter vers Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, également député européen.

Ce dernier, proche d’Emmanuel Macron, a rapidement fait savoir qu’il souhaitait mener cette campagne face à Jordan Bardella, sans l’indiquer officiellement.

Terminer les préparatifs des JO de paris

C’est la dernière ligne droite avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui placeront la capitale française au centre de l’attention du 26 juillet au 11 août. Un véritable défi pour le gouvernement et la Ville de Paris, que ce soit en termes de transports, logements, mais aussi, et surtout, en ce qui concerne la sécurité, notamment pour la cérémonie d’ouverture.

Le 20 décembre dernier, Emmanuel Macron promettait que «tout était fait pour que tout soit prêt en termes de sécurité». Sur le cas de la cérémonie d’ouverture, le chef de l’Etat a indiqué qu’un «plan B» avait été préparé.

«C'est un événement qui se fera dans les meilleurs standards de sécurité, d'accompagnement. Et donc on prévoit tous les scénarios et on s'adaptera à tous les scénarios. Mais ça ne doit pas nous empêcher de rêver. Et moi, j'ai bon espoir qu'on puisse rêver jusqu'au bout», a-t-il ajouté.