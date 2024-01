Météo : 69,1 mm dans le Finistère, 60,9 mm dans le Morbihan… de forts cumuls de pluie enregistrés dans le nord-ouest de la France ce mardi

Alors qu’une nouvelle perturbation traverse le nord-ouest de l’Hexagone depuis ce lundi 1er janvier au soir, celle-ci a entraîné de grandes quantités de pluie. De ce fait, ce mardi 2 janvier, à midi, de forts cumuls ont d’ores et déjà été enregistrés dans certains départements.

Ce mardi 2 janvier, neuf départements de la moitié nord ont été placés en vigilance orange pour «pluie-inondation» par Météo-France. Cela fait suite à une perturbation, venue de l’Atlantique, qui traverse depuis la soirée du lundi 1er janvier le nord-ouest de la France.

Comme le précise le service météorologique, cette dégradation a mêlé des pluies intenses et de fortes rafales, dépassant parfois les 100 km/h dans certains endroits de l’Hexagone. Dans son bulletin de 10h30, Météo-France a affiché les cumuls de pluie atteints ce mardi 2 janvier.

D’après les chiffres publiés par le service météorologique, le département du Finistère est le plus touché par cette perturbation. À midi, on a mesuré 69,1 mm à Brennelis, 62,1 mm à Coray, 54,5 mm à Quimper et 42,4 mm à Brest.

En deuxième position, on retrouve le Morbihan. Dans ce département, Météo-France a enregistré 60,9 mm à Plouay et 53,7 mm à Ploërdut. Vient ensuite la Manche où 56,7 mm ont été comptabilisés à Coulouvray-Boisbenâtre et 32,2 mm à Cerisy-la-Salle.

Un «contexte hydrologique sensible»

En Loire-Atlantique, les cumuls de pluie ont atteint 48,3 mm à Pontchâteau, 41 mm à Blain et 28 mm à Nantes. Ailleurs, une trentaine de millimètres de pluie ont été mesurés dans l’Orne (37,6 mm à Saint-Cornier-des-Landes), en Mayenne (36,3 mm), en Vendée (32,6 mm à Palluau) et dans la Sarthe (30,2 mm à Tennie).

Dans le Pas-de-Calais, département placé également en vigilance orange aux «crues» en plus de l’alerte «pluie-inondation», Météo-France a enregistré des cumuls jusqu’à 15 à 25 mm à midi.

À noter que cette nouvelle perturbation intervient dans un «contexte hydrologique sensible» puisque les pluies excédentaires de ces dernières semaines ont saturé les sols en eau.

Concernant le vent, celui-ci devrait concerner, dans l’après-midi, plus principalement la Normandie et les Hauts-de-France où les rafales pourraient atteindre encore «70 à localement 90 km/h dans les terres, parfois 100 km/h», selon le service météorologique.