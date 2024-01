Robert Ménard : «Marine Le Pen a autant de légitimité à être chef de l’État que qui que ce soit»

«Marine Le Pen a autant de légitimité qu'un autre pour être chef de l’État», a estimé Robert Ménard, maire de Béziers, lors de La Grande Interview sur CNEWS et Europe 1.

Marine Le Pen légitime en tant que cheffe de l'État ? C'est ce qu'affirme et estime le maire de Béziers, Robert Ménard. Invité de la Grande Interview du 3 janvier 2024, l'élu s'est prononcé sur Marine Le Pen et ses ambitions pour l'Élysée.

«Je pensais que les gens étaient devenus un peu plus sensés. Vous pensez que le programme de Marine Le Pen aujourd'hui, il est plus à droite que le programme d'une partie du RPR, de Monsieur Pasqua des années 80 ? Mais bien sûr que non !», a-t-il d'abord déclaré, avant de revenir sur l'un des points faibles de l'élue du Rassemblement national.

«Je trouve qu’elle n’évolue pas encore assez qui est sur le terrain économique, où il y a des choses à changer, mais que sur le reste, tout le monde devrait s'en réjouir. Quand Monsieur Macron fait quelque chose de bien, je m'en réjouis je le dis publiquement», a déclaré Robert Ménard.

Marine Le Pen normalisée vis-à-vis du public

«Je trouve que Marine Le Pen aujourd'hui, elle mène bien sa barque, elle dit des choses, elle est moins allumée qu'un Jean-Luc Mélenchon, ça saute aux yeux. Même à l'Assemblée nationale, ses députés se comportent un peu mieux que les députés de la France insoumise, ça saute aux yeux pour n'importe qui est de bonne foi, pourquoi on ne le dit pas ?», a déclaré l'élu, assurant que Marine Le Pen était en bonne posture, avant d'indiquer qu'elle était actuellement dans une phase de normalisation après avoir été longtemps diabolisée.

«Je suis ravi qu'elle se normalise. Si je pense qu’il y a des faiblesses au Rassemblement national sur le plan international, sur le plan local, je pense qu'il y a des choses à changer. Mais elle a autant de légitimité à être chef de l'État que qui que ce soit», a-t-il poursuivi.