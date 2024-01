Centre Pompidou : l’intersyndicale annonce la prolongation du préavis de grève jusqu'au 15 février

Alors qu’une partie du personnel du Centre Pompidou est en grève depuis le 16 octobre pour réclamer des garanties sur l'emploi, en raison de la fermeture du complexe entre 2025 et 2030, l’intersyndicale a annoncé ce jeudi 4 janvier la reconduction du préavis de grève jusqu’au 15 février prochain.

Une contestation amenée à s’étirer au moins quelques semaines de plus. L’intersyndicale (CGT, CFDT, FO, Unsa, SUD) du Centre Pompidou a annoncé ce jeudi la reconduction du préavis de grève jusqu’au 15 février prochain.

En effet, une partie du personnel de Beaubourg a décidé de faire grève ces derniers mois après l’annonce de la fermeture du complexe de 2025 à 2030, pour des travaux de désamiantage et de restauration. Ces derniers ont demandé à leur direction des garanties sur le maintien du plafond d'emplois et la non-externalisation de leurs missions pendant la fermeture du lieu.

Pour rappel, le Centre Pompidou a été inauguré il y a un demi-siècle et abrite l’un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde, ainsi qu'une bibliothèque très fréquentée par les étudiants.

Le Centre Pompidou fermé pendant 20 jours en fin d’année 2023

D’après la direction de Beaubourg, la grève entamée par certains membres du personnel depuis le 16 octobre dernier a contraint le Centre Pompidou à fermer ses portes pendant 20 jours. Depuis le début des fêtes de Noël, le complexe a été quotidiennement fermé au public.

Cette même source a assuré que les fermetures répétées ont «impacté» les fréquentations de toutes les expositions temporaires programmées depuis l'automne, dont la grande exposition «Picasso. Dessiner à l'infini», qui se tient depuis le 18 octobre dernier, et ce jusqu'au 15 janvier 2024.

Dans son communiqué relayé ce jeudi, l’intersyndicale a indiqué qu’une nouvelle assemblée générale du personnel est prévue le jeudi 11 janvier.

Au-delà d’un «vrai calendrier de négociations», les syndicats ont réclamé depuis le 21 décembre un nouveau rendez-vous avec la direction du Centre Pompidou. Cette dernière a confirmé ce jeudi qu’elle aurait lieu «dans les prochains jours», sans toutefois pouvoir fixer une date définitive.