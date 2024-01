Votation sur les SUV : les Parisiens appelés à se prononcer dans un mois jour pour jour

Dans un mois jour pour jour, le 4 février prochain, les Parisiens seront invités à se rendre aux urnes pour se prononcer sur la hausse du prix du stationnement des véhicules SUV dans la capitale.

Le scénario qui avait été appliqué aux trottinettes en libre-service adapté aux SUV. Le 4 février prochain, les Parisiens seront invités à participer à la consultation citoyenne organisée par la Ville pour augmenter le prix du stationnement des SUV, des véhicules jugés «encombrants et polluants» par la municipalité.

Si la majorité des votants choisissent le «oui», les propriétaires de ces voitures devront mettre un peu plus la main au portefeuille. En effet, les conducteurs s’acquitteront dans ce cas d’un tarif horaire de 18 euros pour les arrondissements centraux (du 1er au 11e arrondissement) et de 12 euros pour les arrondissements extérieurs (du 12e au 20e arrondissement).

En avril 2023, c'est ce type de votation citoyenne avait conduit à la fin des trottinettes en libre-service dans la capitale.

Près de 10% du parc

La hausse du prix du stationnement concernera donc, selon les critères définis par la Ville, les véhicules thermiques et hybrides de plus de 1,6 tonne. Les SUV représentent «à peu près 10% du parc», avait-estimé David Belliard, adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l’espace public et des Transports.

A périmètre constant, sur environ 70.000 tickets de stationnement de voiture générés chaque jour dans la capitale, 7.000 SUV seraient donc concernés, avait-il indiqué.

D'après la mairie, cette augmentation de la tarification doit «permettre un meilleur partage de l'espace public au bénéfice des mobilités douces, des rues aux écoles et des piétons», mais aussi un évident gain financier. Les recettes supplémentaires de cette future potentielle tarification pourraient s'élever à près de 35 millions d'euros.