«Ce n'est pas un problème d'héritage, ni de succession» : Anthony Delon met les choses au point sur le combat judiciaire qui l'oppose à sa sœur Anouchka

Invité de Pascal Praud ce vendredi dans «L’heure des pros» sur CNEWS, Anthony Delon est revenu sur la bataille judiciaire qui l’oppose à sa sœur Anouchka. Selon lui, l’affaire autour de leur père Alain Delon n’est pas «un problème d’héritage, ni de succession».

C’est un clan au bord de l’implosion. Alors qu’Alain Delon a annoncé jeudi vouloir porter plainte pour diffamation contre son fils, après la parution des propos de ce dernier dans Paris Match, Anthony Delon a tenu à s’expliquer sur CNEWS.

Invité de Pascal Praud dans «L’heure des pros» ce vendredi 5 janvier, le comédien est notamment revenu sur le conflit qui l’oppose à sa sœur, à l’encontre de laquelle il a déposé une main courante. Il lui reproche de ne pas l'avoir informé que leur père aurait échoué à «cinq tests cognitifs», entre 2019 et 2022, après son AVC.

«Je veux commencer par éteindre un incendie (...). Toutes ces histoires d’argent, d’héritage, toutes ces supputations, ça me rend malade. Je veux dire la vérité. Ce conflit, ce n’est pas un problème d’héritage, ce n’est pas un problème de succession. (Tout) est réglé, il n’y a pas de problème d’argent», a-t-il expliqué, précisant que sa sœur Anouchka détient «50% de toute la fortune». «Mon frère (Alain-Fabien) et moi, on est ce qu'on appelle à la part de réserve, donc on a 25%», a-t-il ajouté.

Visiblement très affecté par cette guerre familiale, Anthony Delon a rappelé qu’il voulait simplement - et toujours en accord avec son frère - que la volonté de son père «soit respectée». «On veut qu’il finisse ses jours à Douchy (Loiret). C’est chez lui. C’est sa maison. Ma sœur veut ramener mon père en Suisse (où il réside administrativement, ndlr). Son angoisse, c’est qu’il soit redéfini Français. Dans ce cas, il y aura une énorme taxe (à débourser après sa mort). Nous, on s’en fout. Mais ma sœur et son avocat ne s’en foutent pas», a-t-il confié.