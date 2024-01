Crues dans le Pas-de-Calais : qu’est-ce que le «fonds Barnier» qui vient en aide aux victimes de catastrophes naturelles ?

Alors que le Pas-de-Calais a subi d’importants dégâts, liés aux crues qui se sont déversées dans le département ces derniers jours, le «fonds Barnier» a pour objectif de venir financièrement en aide aux victimes de catastrophes naturelles, ainsi qu’aux collectivités.

Face à des perturbations climatiques de plus en plus intenses, à l’image des crues qui ont récemment frappé le Pas-de-Calais, le fonds de prévention des risque naturels majeurs, plus communément appelé «fonds Barnier», permet de venir en aide aux sinistrés.

Concrètement, selon le site gouvernemental «géorisques», ce fonds «permet de financer les travaux réalisés par les particuliers et petites entreprises pour réduire la vulnérabilité de leurs habitations ou locaux». Il peut aussi être mis à disposition des collectivités afin qu’elles puissent «racheter des bâtiments des entreprises qui sont gravement menacés par un risque naturel majeur».

Une aide aux particuliers

Le fonds Barnier permet également à des particuliers résidant en zone inondable de financer une partie de leurs travaux, comme «l’installation de barrières anti-inondation», d’un «espace refuge pour se mettre en sécurité» ou encore «des travaux pour rehausser leur système de chauffage».

Dans le détail, il est possible de bénéficier de ce fonds, que l’on soit exposé à un risque grave et imminent ou que l’on ait été victime d’une catastrophe naturelle. Il peut contribuer au financement des travaux à hauteur de 80 % pour les biens à usage d’habitation.

Une situation critique dans le Pas-de-Calais

Si le Pas-de-Calais a connu d’importantes inondations ces derniers jours, un autre épisode de crues a touché le département au mois de novembre dernier. Face aux dégâts engendrés, 214 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle.

Cette dite reconnaissance permet ainsi d’indemniser les victimes dont leur assurance ne prend pas en compte de tels dégâts. Le président la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a également annoncé que la franchise de 380 euros que doivent payer certains sinistrés à leur assurance sera prise en charge par le département et la région.

Si la décrue se poursuit actuellement dans le Pas-de-Calais, où la vigilance rouge a été levée ce vendredi matin, cet épisode fragilise la rentrée scolaire prochaine. Treize établissements resteront fermés lundi prochain.

Dans le département, 250 foyers restent privés d'électricité et 2.100 habitants d'accès à l'eau potable, selon la préfecture.