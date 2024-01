Météo : des températures négatives attendues dès ce dimanche dans toute la France

Le mercure va continuer à chuter en France. Un air glacial va s’abattre sur la France durant la nuit de dimanche à lundi et ce pour plusieurs jours. Le point sur le temps annoncé pour les jours à venir d'après les prévisions de Météo-France.

Les températures vont chuter drastiquement ces prochains jours. En effet, une vague de froid va déferler sur la France à partir de ce dimanche avant de se généraliser durant la nuit de dimanche à lundi.

À l'intérieur des terres, pas de températures négatives ce dimanche, mais des minimales prévues entre 1 et 5 °C et 6 à 10 °C sur le littoral. Le thermomètre passera en revanche sous la barre du zéro durant la nuit de dimanche à lundi. Jusqu'à -3 °C sont attendus dans les Hauts-de-France, en Normandie et dans le Grand-Est et -1 °C Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes.

La France devrait se réveiller sous une fine couche de gel, lundi 8 janvier au matin. On attend -2 °C à Rennes ou à Paris, -1 °C à Bourges et à Rouen et seulement 1 °C à La Rochelle d'après Météo-France.

Froid marqué en début de semaine prochaine

À l’origine de cette baisse drastique des températures, une dépression qui va faire son apparition en Méditerranée en cette fin de semaine. «Celle-ci va orienter les courants. Lors d’une dépression, le vent tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre. Cet air va donc contourner les basses pressions qui sont sur l’Italie, remonter vers l’Allemagne et arriver en France», a expliqué Météo-France à CNEWS.

Cet épisode de froid devrait durer longtemps. Météo-France estime que ce phénomène est «amené à durer quand même toute la semaine prochaine». Et d'ajouter : «on devrait avoir des températures sous les moyennes de saison. Et cela peut perdurer encore au-delà, surtout sur le nord de la France», prévient le service météorologique.

À savoir également que ce «froid est quand même un peu plus marqué en début de semaine prochaine. Le plus frais serait entre lundi et mardi. Au-delà, le froid doit s’atténuer tout en restant sous les moyennes de saison», a dit Météo-France.

A noter, la France n'est pas le seul pays d'Europe touché par cette baisse de mercure. À Oslo (Norvège), la température est pour la première fois descendue en dessous de -30 °C samedi. Ailleurs, -43,6 °C ont été relevés dans le nord de la Suède mercredi, la plus basse enregistrée en 25 ans pour un mois de janvier sur son territoire.