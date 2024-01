Patrick Sébastien, Nikos Aliagas, Ciryl Gane... Ces célébrités cambriolées à la fin de l'année 2023

Bruno Guillon, Ciryl Gane, Cyril Lignac… Nombreuses sont les stars françaises qui ont été victimes de cambriolages ces derniers mois. Ce samedi, c'est au tour de Patrick Sébastien de confirmer que son domicile de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) avait été cambriolé par effraction le 21 décembre dernier.

Des cibles bien choisies. La fin de l'année 2023 a été marquée par un nombre important de cambriolages chez les stars en France. Le dernier en date : Patrick Sébastien qui a confirmé à CNEWS qu'il a été victime d'un vol par effraction le 21 décembre dernier à son domicile de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Les auteurs du vol, des «professionnels», seraient passés par le jardin du chanteur et auraient cassé la baie vitrée de l’habitation à l’aide d’un cendrier. Si le préjudice n’a pas encore été estimé, de nombreux effets personnels de la conjointe de Patrick Sébastien ont été dérobés.

Une mésaventure qu'a aussi connue Cyril Lignac. Le chef français de 46 ans a été victime d'un cambriolage dans la nuit du 26 au 27 décembre aux alentours de 3h du matin, dans son appartement du 7e arrondissement de Paris. Le préjudice avait été évalué à 30.000 euros. Deux individus ont depuis été interpellés et placés en détention provisoire.

Nikos Aliagas a lui aussi été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile de Fontenay-sous-Bois. Heureusement pour l'animateur, les cinq malfrats ont échoué à s'introduire dans le pavillon dans la nuit du lundi 1er janvier au mardi 2 janvier. Vers 1h40 du matin, l'alarme du pavillon de Nikos Aliagas a retenti. Les forces de l'ordre ont alors engagé une course-poursuite pour interpeller les cinq individus.

En septembre dernier, Bruno Guillon, un autre animateur de télévision a eu la malchance d'être confronté à un home-jacking à son domicile de Tessancourt-sur-Aubette. Les individus s'étaient emparés du contenu d'un coffre-fort contenant des montres de luxe et des bijoux, avant de prendre la fuite avec de la maroquinerie et près de 1.500 euros. En octobre, on apprenait que deux mineurs de 17 ans avaient été placés en garde à vue.

LES SPORTIFS FRÉQUEMMENT VISÉS

Les sportifs sont aussi fréquemment visés par les cambrioleurs. Le dernier en date, le gardien du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier, et sa famille ont été victimes d'un violent home-jacking dans la nuit du 18 au 19 décembre. En pleine nuit, vers 2h du matin, quatre individus ont pénétré dans la maison, en forçant le volet roulant de la chambre d'un des enfants du joueur du club parisien avant de casser la fenêtre et d'entrer à l'intérieur. Les malfaiteurs avaient commencé à réunir des objets de luxe dans deux valises. Et l'un des malfrats a essayé de prendre la fuite avec un manteau de luxe appartenant au joueur sur le dos, alors qu'un autre avait un parfum «Dolce & Gabana» dans la poche. Mais la police est arrivée sur les lieux et a interpellé trois des quatre individus. Le joueur et sa compagne avaient été ligotés sous la menace d’une arme.

Plus tôt dans l'année, Gianluigi Donnarumma, un autre gardien du PSG, avait été victime d'un home-jacking à son domicile parisien.

La star du MMA, Ciryl Gane, a été victime d'un cambriolage à son domicile de Nogent-sur-Marne au moment de son combat en septembre dernier à l'UFC Paris. Le préjudice est estimé à 100.000 euros, dont une montre Rolex. «Ils ont agi quand ma famille n'était pas là, c'est le principal. Ma femme et mes deux filles venaient de quitter le domicile. À mon avis, ces mecs-là observaient», avait-il déclaré lors d’un live Twitch. Le cerveau derrière ce cambriolage pourrait être le même que celui de Bruno Guillon, explique Le Figaro.