Charlie Hebdo, Hypercacher... Comment se sont enchaînés les attentats de janvier 2015 ?

Neuf ans après les attentats du mois de janvier 2015, la France se souvient toujours des jours de terreur qui ont frappé le pays, faisant 17 victimes et 17 blessés. Retour sur la chronologie de trois journées qui ont fait trembler l’Hexagone.

Attentat contre Charlie Hebdo (7 janvier)

Le point de départ de plusieurs jours d’effroi en France, et notamment en région parisienne. Aux alentours de 11h30, les frères Chérif et Saïd Kouachi ont fait irruption dans les locaux du journal Charlie Hebdo, tuant 12 personnes, dont cinq dessinateurs du journal satirique : Charb, Cabu, Honoré, Tignous et Wolinski.

Deux policiers, Franck Brinsolaro, en charge de la protection de Charb, et Ahmed Merabet, ont également été froidement assassinés.

Fusillade de Montrouge (8 janvier)

Au lendemain de l’attaque contre Charlie Hebdo, la terreur a frappé de nouveau la France avec une fusillade à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, où Amedy Coulibaly a abattu une policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, et blesse un agent municipal.

Attentat de l’Hypercacher (9 janvier)

Après s’en être pris aux forces de l’ordre la veille, le terroriste Amedy Coulibaly, recherché par la police, s’était introduit dans l’Hypercacher situé à la Porte de Vincennes, dans le 20e arrondissement, avant de tuer quatre personnes à l’intérieur du magasin.

Le terroriste, qui s’est réclamé de Daesh, a été abattu après quatre heures de prise d’otage lors d’un assaut réalisé par les policiers de la brigade d’intervention, de la BRI et du Raid.

Prise d’otage à Dammartin-en-Goële (9 janvier)

Également recherchés, les frères Kouachi s’étaient introduits dans une imprimerie d'une commune de Seine-et-Marne et s’y étaient retranchés. Après avoir échangé plusieurs coups de feu avec les forces de l’ordre et libéré le gérant de l’entreprise, Chérif et Saïd Kouachi ont été abattus lors d’un assaut simultané à Dammartin-en-Goële et à l’Hypercacher.