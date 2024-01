Crues : quels sont les 20 départements classés en vigilances orange et jaune ce dimanche ?

À la suite des pluies de ces derniers jours, les départements du Pas-de-Calais, et du Nord restent en vigilance orange crues ce dimanche 7 janvier. 18 autres départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France.

Si les Ardennes et la Meuse sont désormais passées en vigilance jaune crues ce dimanche 7 janvier, le Pas-de-Calais et le Nord sont toujours placés en vigilance orange par Météo-France. Des pluies faibles prévues le long des côtes de la Manche pourraient ralentir les décrues.

Ont aussi été placés en vigilance jaune crues l’Aisne, les Ardennes, le Bas-Rhin, le Calvados, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, la Marne, la Meuse, l’Oise, l’Orne, le Rhône, la Sarthe, le Seine-Maritime, le Val-d’Oise, les Vosges et les Yvelines.

Quelques averses pourront s'inviter sur les côtes de Manche dans la journée. Les éclaircies seront plus larges l'après-midi de la pointe du Cotentin vers la Bretagne et le littoral atlantique.

Entre la Bretagne et la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, le soleil fera de belles apparitions après la dissipation d’une grisaille matinale.

Des centaines de mètres de neige attendues

Des frontières du Nord-Est au centre du pays jusque vers les Pyrénées, les nuages seront présents tout au long de la journée.

Le ciel sera bas et gris, de la pluie et neige mêlés sont attendues des Hauts-de-France à l'Île-de-France. Sur le quart Nord-Est une quantité à partir de 150 mètres est attendue. Entre 300 et 400 mètres sont prévus sur la Bourgogne, le Lyonnais, le Massif central, les nord des Alpes, et de 400 à 500 mètres de neige sont prévus sur les Pyrénées. Ces limites pluie-neige devraient baisser un peu pendant la nuit suivante.

Au lever du jour, les températures sont comprises entre -3°C et +3°C dans l'intérieur du pays. Le long des côtes de la Manche ainsi que sur la façade atlantique, elles sont comprises entre 2°C et 5°C. Sur le littoral méditéranéens, des températures entre 5°C et 7°C sont prévues en matinée.

Quant aux maximales, elles s’élèvent entre 2°C à 4°C degrés sur le quart Nord-Est, entre 4°C à 7°C sur le Nord-Ouest, entre 6°C à 10°C vers le sud, et jusqu'à 12°C de Toulon à Menton.