Quand les soldes d'hiver auront-ils lieu ?

Alors que les fêtes de fin d’année s’achèvent, le ministère de l’Économie a annoncé les dates des soldes d’hiver dans les départements métropolitains et les Outre-mer.

Après les fêtes, vient le temps des soldes. Comme chaque année, les commerçants appliquent des promotions afin d'écouler rapidement leurs stocks. C’est dans cette optique que le ministère de l'Économie a fixé les dates de cet hiver pour «la majorité des départements métropolitains» au 10 janvier 2024.





Que cela soit pour la période hivernale ou estivale, ce calendrier est décidé conformément à l’arrêté du 27 mai 2019 et à l'article L. 310-3 du code de commerce. «Les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois», indique le premier sur le site de Légifrance.





Concernant le commerce en ligne, les autorités précisent que «les dates des soldes sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise.»

Des départements en avance

D’une durée de quatre semaines, les soldes d’hiver prendront donc fin le 6 février prochain, mais certains départements pourront profiter des promotions avant les autres, comme l’indique un arrêté du ministre chargé de l’économie. «Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes (hiver et été, ndlr), et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières.»

Ainsi la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges lanceront leurs soldes d’hiver dès le mardi 2 janvier. Dans les Outre-mer, la Guadeloupe débutera sa période de promotion à partir du samedi 6 janvier. Onze jours plus tard, viendra le tour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faudra toutefois patienter jusqu’au samedi 4 mai pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.





Quant à La Réunion, ils débuteront le samedi 7 septembre, car les soldes d’été ont lieu avant les soldes d'hiver. Ils sont donc prévues le samedi 3 février.