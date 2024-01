David Bowie : une rue au nom de l'artiste disparu inaugurée ce lundi à Paris

Près de huit ans après la mort de David Bowie, la Ville de Paris a tenu à saluer la mémoire de la star britannique. Une rue à son nom sera inaugurée ce lundi 8 janvier dans le 13e arrondissement.

Un hommage à une icône du rock disparue en 2016, à l’âge de 69 ans. Huit ans après le décès de David Bowie, la Ville de Paris inaugurera le 8 janvier prochain, dans le 13e arrondissement, une rue au nom du chanteur et musicien britannique. La date n’a pas été choisie au hasard, puisqu’elle correspond au jour de la naissance de l’artiste qui aurait fêté ses 77 ans.

L’inauguration se déroulera dès 16h au 61, avenue Pierre Mendès-France en présence de Jérôme Coumet, mairie du 13e arrondissement, et de son adjointe en charge de la mémoire et du monde combattant, Laurence Patrice.

Une soirée spéciale et une exposition

Visionnaire avec ses nombreux alter-ego dont le célèbre Ziggy Stardust, David Bowie a fait sa première apparition scénique, hors du Royaume-Uni, à Paris lors d’un concert au Golf-Drouot, salle surnommée le «Temple du Rock». Il était alors âgée de 18 ans, et membre du groupe The Lower Third. La Ville de Paris s’est dite, dans un communiqué, «fière de ce lien qui l’unit à l’artiste», et souhaite ainsi poursuivre cet héritage.

L’événement s’accompagnera d’une soirée dans la salle des fêtes du quartier, laquelle sera gratuite et animée par le biographe de la star Jérôme Soligny, ainsi que d’une exposition à la galerie Athéna visible dès ce jeudi 4 janvier, et cela jusqu’au 14 janvier.

Celle-ci a été conçue par Geoff MacCormack, photographe, et George Underwood, artiste peintre, tous deux amis de jeunesse de David Bowie.