Météo : dégel, fin des températures négatives, nouveau coup de froid… voici les prévisions pour le reste de la semaine

Alors que la France connaît actuellement un épisode de froid, les températures négatives devraient se poursuivre ce mardi 9 janvier. Malgré une légère amélioration durant la semaine, le mercure devrait de nouveau chuter sur le côté est du pays samedi prochain.

Depuis ce dimanche 7 janvier, un épisode de froid s’est installé sur une large partie de la moitié nord de la France, provoquant une chute drastique des températures. La baisse du mercure est due à un puissant anticyclone qui s'est établi sur la Finlande. Plus tard la journée, celui-ci devra se déplacer vers le nord et se centrer vers les îles britanniques.

Cette zone des hautes pressions, qui s’est installée à la place des dépressions des dernières semaines, a inversé les flux que l’on avait récemment. Par conséquent, le flux d’est à nord-est continental a apporté un air beaucoup plus froid en cette saison hivernale.

Sur ces images satellites, on peut voir la dépression en Méditerranée et l'anticyclone vers les îles britanniques. Crédit : Ventusky

S’ajoute à cela la dépression en cours en Méditerranée. Comme l’a expliqué Météo-France à CNEWS, «celle-ci va orienter les courants. Lors d’une dépression, le vent tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre. Cet air va donc contourner les basses pressions qui sont sur l’Italie, remonter vers l’Allemagne et arriver en France».

De ce fait, après les températures glaciales de ce lundi 8 janvier, le froid doit rester en place durant la journée du mardi 9 janvier. Du côté de Météo-France, on parle du matin le plus froid de toute la semaine, bien que les maximales soient semblables à celles du lundi.

Durant la matinée, les températures négatives devraient concerner pratiquement toutes les régions du nord, notamment avec -4°C à Strasbourg, Metz et Amiens, -3°C à Reims et Rouen, -2°C à Brest et -1°C à Paris. Au fil de la journée, les maximales ne devraient pas dépasser les 3°C. Dans le sud du pays, on devrait enregistrer jusqu’à 10°C à Marseille.

Comme nous l’avait évoqué le service national de météorologie, le froid devrait commencer à s’atténuer à compter du mercredi 10 janvier. Mais les températures doivent rester basses. Un début de dégel serait toutefois possible.

Cependant, durant cette journée, la France devrait être située entre un anticyclone, placé vers la Pologne et la République tchèque, et une dépression dans l’Atlantique, ce qui pourrait affecter le côté sud-ouest du pays. Des chutes de neige et de la pluie pourraient alors être au rendez-vous.

À partir de jeudi 11 janvier, les températures devraient connaître une petite amélioration grimpant finalement au-dessus de la barre de 0°C, d’après les prévisions probabilistes de Météo-France. Ainsi, les maximales devraient enfin passer à 3°C à Paris, à 4°C à Metz et à la Rochelle, à 5°C à Lyon et jusqu’à 14°C à Nice.

Après les températures stables de la journée de vendredi 12 janvier, un nouvel épisode de «rafraîchissement» pourrait frapper l’Hexagone samedi 13 janvier. Toujours selon les prévisions de Météo-France, les températures négatives devraient être de retour notamment sur le côté est de la France.

Pour l’heure, il ne s’agit que de prévisions probabilistes, c’est-à-dire incertaines. Ce coup de froid devrait se confirmer durant la semaine.