Météo : qu'est-ce que le «refroidissement éolien», qui augmente la sensation de froid lorsque les températures sont basses ?

Avec cet épisode de froid et ces températures particulièrement basses, il arrive que l’on ressente ce que l’on appelle «le refroidissement éolien», une sensation produite par le vent pour une température de l'air donnée. L'indice de celui-ci permet aux météorologues de calculer la température ressentie.

À l’heure où le «Moscou-Paris» a débarqué en France, les températures ont pris un sacré coup. Dans la matinée de ce lundi 8 janvier, des températures glaciales ont été enregistrées par Météo-France dans plusieurs endroits de l’Hexagone. En région parisienne, le plan grand froid a été activé par la préfecture.

Hormis les températures dites «sous abri», le vent doit siffler fort principalement en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et jusqu’en Occitanie. Et dans ce contexte, on va alors parler d’un autre effet météorologique, il s’agit du refroidissement éolien.

Concrètement, cet effet équivaut à la sensation produite par le vent pour une température de l'air donnée. Plus simplement, plus le vent souffle fort, plus l'effet de refroidissement est important et plus vite la sensation d’avoir froid augmente.

Comme l’explique Météo-France sur son site internet, lorsque le vent est absent, une mince couche d’air, réchauffée par notre organisme et humidifiée par évaporation de l’eau, se forme à la surface de la peau. Cette couche réchauffe le corps lorsque les températures sont très basses.

Toutefois, dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsqu’il y a du vent, cette couche protectrice est continuellement balayée. Par conséquent, la peau se retrouve alors au contact direct d’un air à la fois plus froid et plus sec, sans cesse renouvelé. Elle s’assèche et réchauffe l’air avec lequel elle est en contact pour rétablir cet équilibre provoquant le refroidissement de l’organisme.

Pour quantifier le refroidissement, on va donc parler de «température ressentie», aussi appelée «indice de refroidissement éolien». Celle-ci est en effet calculée par les météorologues de Météo-France et de l'Institut national de veille sanitaire (InVS) en tenant compte de la température dans l’air et la vitesse du vent.

Crédit : Météo-France

«L'indice éolien est un nombre sans unité. Par une température de l'air de -10 °C et un vent de 30 km/h, il sera par exemple de -20. Cela signifie que la sensation sur la peau sera voisine de celle éprouvée sous une température de -20 °C par une journée sans vent», a précisé Météo-France.