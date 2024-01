Météo : vent, inondations, pluie, neige… Voici les 65 départements en vigilance jaune ce lundi

À la suite de nombreuses intempéries de natures diverses, 65 départements restent en vigilance jaune pour un ou plusieurs motifs ce lundi 8 janvier.

Plusieurs intempéries qui menacaient le pays ce week-end, persistent toujours ce lundi 8 janvier. Les vents forts avaient obligé Météo France a placé cinq départements en vigilance jaune dimanche, mais il ne reste qu'un seul département faisant l'objet d'une alerte : les Pyrénées-orientales.

Des avalanches menacent également les Pyrénées-Orientales, mais aussi dix autres départements, placés en vigilance jaune avalanches : l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. A noter que l’Andorre est également visée par cette vigilance.

Froid, neige et verglas

Comme annoncé par Météo-France, le froid est également bien présent sur une grande partie du territoire français. Parmi les 40 départements placés en vigilance jaune «grand froid» lundi 8 janvier figurent l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, la Lozère, mais aussi des régions plus au nord du pays, comme le Doubs, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, les Vosges, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne, la Côte-d'Or, la Meuse, la Marne, l’Aube, les Ardennes, l’Aisne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise, Paris, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, l’Oise, le Loiret, le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loire, l’Eure, la Seine-Maritime, l’Orne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme.

Mais les risques de neige et de verglas restent les plus étendus sur le territoire avec 52 départements placés en vigilance jaune «neige et verglas». Les vigilances vont au plus à l'ouest des Côtes-d'Amor jusqu'au Bas-Rhin à l'est, en prenant en compte tous les départements de la région parisienne, de la Normandie, des Hauts-de-France et du Grand-Est. Cette vigilance s'étend dans tous les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que dans l'Indre, le Cher, la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze.