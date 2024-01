Trafics de stupéfiants : Bruno Le Maire promet de «frapper au portefeuille» les délinquants

Lors de ses vœux aux acteurs économiques ce lundi 8 janvier, Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement allait durcir sa réponse «face aux trafics de stupéfiants».

«Il faut frapper les trafiquants de stupéfiants au portefeuille». Ce lundi 8 janvier, Bruno Le Maire s’est adressé aux acteurs économiques lors de ses vœux pour l’année 2024. Si le ministre de l’Économie a profité de ce moment pour évoquer les dossiers à venir, il en a profité pour aborder la lutte du gouvernement pour éradiquer les trafics de drogue.

De ce fait, le locataire de Bercy a annoncé que le gel des avoirs des trafiquants de stupéfiants allait faire son entrée dans la loi en 2024. Une «modification législative» qui s’inscrit dans la politique de «fermeté» que veut mettre en place Bruno Le Maire et plus largement l’exécutif.

Jeux olympiques et douanes

Outre le gel des avoirs, le ministère de l’Économie et des Finances entend tout mettre en œuvre pour «protéger les Français, les visiteurs et les consommateurs» et lutter contre les fraudes et trafics divers, à l’approche des Jeux olympiques.

Des mesures qui se traduisent par un renforcement notamment des points d’entrées de marchandises en France. Ainsi, le 8 décembre dernier, Thomas Cazenave, ministre chargé des Comptes publics, a annoncé le déploiement de douaniers dans les ports français pour enrayer le trafic de drogue, notamment de cocaïne. «Notre responsabilité, c’est de renforcer les moyens. A la fois pour la sécurité, pour la lutte contre les trafics», déclarait-il à la presse.