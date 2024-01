Vague de froid : -4°C à Amiens, -3°C à Paris, -2°C à Belfort… Les températures chutent partout en France ce lundi

Une quarantaine de départements a été placée en vigilance jaune «grand froid» par Météo France ce lundi. Plusieurs préfectures ont déclenché des plans d’urgence alors que les températures ressenties frôlent parfois les -10°C.

L’hiver est bien là, les températures ont chuté. Ce lundi sera une journée sans dégel dans le nord de l’Hexagone, le mercure allant difficilement dépasser la barre de 0 °C. Avec cette nouvelle vague de froid, on attend notamment des températures allant de -3 °C à -2 °C à Lille, et jusqu’à -4°C à Amiens. La température ressentie sera par ailleurs de -9 °C dans l’après-midi dans la ville de la Somme, selon les prévisions de Météo France.

À l’est, les températures maximales ne dépasseront pas 0°C à Strasbourg, Metz ou Belfort. Le quart nord-ouest va également connaître des températures très basses, comprises entre -4 °C et -1 °C à Alençon, et jusqu’à -9 °C ressentis, ou encore entre -2 °C et 4 °C à Rennes, un ressenti de -6 °C ce matin.

Il faudra également être bien couvert ce lundi à Paris, où il fera entre -4 °C et 0 °C sur l’ensemble de la journée, avec une température ressentie de -7 °C dans la matinée.

Quelques chutes de neige attendues

«Les maximales restent souvent négatives au nord, avec -3 °C à 0 °C de la Haute-Normandie et les Hauts-de-France jusqu'au Berry et la Bourgogne-Franche-Comté. Elles ne dépassent pas 0 °C à 5 °C sur le reste du pays, excepté sur le sud de l'Aquitaine avec 6 °C à 8 °C, l'arc méditerranéen avec 6 °C à 11 °C et la Corse avec 10 °C à 14 °C degrés», précise Météo France dans son bulletin du jour.

Seul le sud de la France va connaître un temps plus doux, mais qui reste froid. Outre ces températures hivernales, qui sont bien en dessous des normales de saison dans la plupart des régions, le temps sera plutôt calme voire ensoleillé dans le nord et l’ouest de la France, et plus nuageux dans le reste de l’Hexagone. Quelques flocons de neige sont attendus du côté de Saint-Etienne, de Grenoble ou encore de Dole. Par ailleurs, onze départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d'avalanches, dans les Alpes et dans les Pyrénées.

Au total, 40 départements ont aussi été placés en vigilance jaune «grand froid», et une cinquantaine en vigilance jaune «neige-verglas». Plusieurs préfectures, dont celle d’Île-de-France, ont déclenché leur plan «grand froid», pour venir en aide aux personnes mises en danger par le froid, notamment celles qui vivent dans la rue.