Gabriel Attal : dans quel film le nouveau Premier ministre a-t-il fait une apparition ?

Étudiant à Science Po, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a joué un rôle dans un film de Christophe Honoré, aux côtés de Léa Seydoux, Louis Garrel ou encore Anaïs Demoustier.

Du cinéma à la politique. Entré rapidement au gouvernement à seulement 29 ans, Gabriel Attal a fait une brève apparition dans un film français en tant qu'acteur durant ses études.

En 2008, à l’âge de 19 ans, le nouveau Premier ministre a été figurant dans un long métrage de Christophe Honoré, nommé «La Belle personne». Il a notamment tourné aux côtés de Léa Seydoux, Louis Garrel ou encore Anaïs Demoustier, alors qu’il s’apprêtait à entrer en deuxième année d’études à Sciences Po Paris.

Dans «La belle Personne» de Christophe Honoré, la trop rare Valérie Lang dispense un cours sur Luther, Calvin et le protestantisme. Parmi ses élèves, Léa Seydoux et … Gabriel Attal, futur ministre de l’éducation nationale, âgé ici de 18 ans et figurant dans ce film (extraits)… pic.twitter.com/ttqy4D2gpO

— Camilio Daccache (@CamilioDacc) August 20, 2023