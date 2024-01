Gabriel Attal nommé Premier ministre : les réactions de la classe politique

Gabriel Attal a été désigné ce mardi 9 janvier nouveau Premier ministre pour succéder à Elisabeth Borne. Bien qu'attendue depuis plusieurs heures, cette nomination a suscité de nombreuses réactions dans le paysage politique français.

Le passage de témoin est désormais officiel. Au lendemain de la démission d’Elisabeth Borne, Emmanuel Macron a désigné, ce mardi 9 janvier, Gabriel Attal comme nouveau Premier ministre.

Il devient ainsi à 34 ans, le plus jeune Premier ministre de l’histoire de la Ve République. À l’annonce de sa nomination, de nombreux membres de la classe politique française ont réagi.

Chez les membres de la majorité, les congratulations pour Gabriel Attal se multiplient, avec une réaction d’Emmanuel Macron, qui indique «pouvoir compter sur (son) énergie et (son) engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération», qu’il a annoncé.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024