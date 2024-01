Gabriel Attal : quand Emmanuel Macron louait déjà les qualités de son nouveau Premier ministre

Ce mardi 9 janvier, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre par le président de la République. Mais en décembre dernier, Emmanuel Macron louait déjà les qualités du nouveau locataire de Matignon qui, selon le chef de l’Etat, est «un responsable politique qui partageait mes combats depuis le début».

Un fidèle du président de la République. Après la démission d’Elisabeth Borne, c’est le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, qui a été choisi par Emmanuel Macron ce mardi 9 janvier pour prendre le relais de la Première ministre à Matignon.

«Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français», a écrit Emmanuel Macron sur X, quelques minutes après l’officialisation de la nomination du plus jeune Premier ministre de l’histoire de la Ve République à Matignon.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024

Emmanuel Macron n’a jamais caché son admiration pour le travail et l’engagement de Gabriel Attal. Le 20 décembre dernier encore, alors que les rumeurs de remaniement bruissaient déjà, le chef de l’Etat, alors invité de C à vous sur France 5, était revenu sur le passage du ministre à la Rue de Grenelle, louant ses qualités, son énergie et son courage mis en œuvre «pour mener les combats nécessaires».

«Gabriel Attal est un personnage qui émerge. Je lui ai fait confiance dès le premier quinquennat (…) Quand je lui ai confié l’été dernier cette responsabilité (l’Education nationale : ndlr), je l’ai fait en sachant que j’avais, là, un responsable politique qui partageait mes combats depuis le début. Il avait l’énergie et le courage de mener les combats nécessaires», avait souligné Emmanuel Macron.

"J'ai fait confiance à Gabriel Attal dès le premier quinquennat. Et plus largement je suis très heureux et fier d'avoir fait émerger des talents, j'espère en faire émerger d'autres, car ils auront à continuer le combat."@EmmanuelMacron dans #CàVous pic.twitter.com/mJLhPWgtmi — C à vous (@cavousf5) December 20, 2023

«Je suis très heureux et très fier d’avoir fait émerger des talents. (…) Gabriel Attal fait bien à la tête de l’école, il fait en continuité avec ce que depuis 2017 on avait voulu bâtir», avait-il ajouté.

En réponse à ces mots du président de la République, Gabriel Attal avait affirmé, dans les colonnes du Parisien, que «cela fait évidemment plaisir d'avoir la reconnaissance du président de la République».

L’homme fort d’Emmanuel Macron doit désormais former son nouveau gouvernement dans les prochains jours.