Neige et verglas : 8 départements maintenus en vigilance orange pour la journée de mercredi

Ce mardi 9 janvier, huit départements ont été placés en vigilance orange pour «neige et verglas» par Météo-France pour la journée du mercredi 10 janvier. Du côté du mercure, les températures ressenties comprises entre -5°C et -10°C devraient être observées dans la journée sur un vaste tiers nord-est.

Le froid et les températures basses devraient se poursuivre durant la journée du mercredi 10 janvier. En effet, Météo-France a placé huit départements en vigilance orange pour «neige et verglas». Cette alerte concerne notamment la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, les Yvelines, l’Essonne mais aussi la Haute-Savoie.

Crédit : Météo-France

Dans le nord-ouest, le service météorologique a fait savoir que «de la glace au sol va persister dans la nuit de mardi à mercredi, rendant parfois les déplacements délicats». En Aquitaine, des pluies doivent rentrer et prendre temporairement un caractère neigeux sur le nord de la région à la mi-journée.

Sur les Alpes, les chutes de neige doivent se poursuivre, «particulièrement sur un axe Grenoble, Chambéry, Annecy et Genève», a expliqué Météo-France. «C'est surtout en Haute-Savoie que les cumuls de neige seront les plus marquées avec potentiellement jusqu'à 15 à 20 cm dans la région d'Annecy», a ajouté le service météorologique.

Dans l’après-midi de ce mercredi 10 janvier, les précipitations devraient gagner la région occitane. D’après les prévisions de Météo-France, le risque neigeux devrait concerner Aurillac et Tarbes. «En fin de journée et la nuit suivante, le risque neigeux peut concerner les plaines de l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et l'est toulousain», a noté le service national de météorologie.

Côté températures, les maximales varient mercredi après-midi de 0°C à 3°C sur la moitié nord de la France, sans dégel sur le Nord-Pas-de-Calais, de 3°C à 6°C au sud et de 8°C à 13°C près de la Méditerranée.