Pourquoi sale-t-on les routes quand il neige ?

Les températures ont fortement baissé ces derniers jours, provoquant l'apparition de neige et le verglas dans de nombreuses régions. Vous avez donc sans doute croisé des camions déposant du sel sur les routes. Mais pourquoi ?

Embouteillages, risques de chute ou d'accident... La neige et le verglas peuvent être particulièrement dangereux sur les routes ou les trottoirs. C'est pourquoi, dès les premiers gels, des camions sillonnent les routes glacées pour y déposer un mélange d'eau et de sel. Attention, si vous vous retrouvez derrière l'un de ces véhicules, le code de la route précise qu'il est interdit de le dépasser.

Le salage de la chaussée possède une propriété importante : mélangé à l'eau, le sel, ou chlorure de sodium en langage plus scientifique, permet d'abaisser la température à laquelle l'eau liquide se transforme en glace solide.

Techniquement, plus on ajoute de sel, plus l'eau présente sur la chaussée va se solidifier à une température plus basse, jusqu'à une certaine limite théorique de -21°C. En pratique, ce processus est efficace jusqu'à une température de -10°C. En dessous de cette température, le phénomène est trop lent pour rester pertinent.

Deux types de salage

Il existe deux techniques de salage : le préventif, avant que les températures deviennent négatives, pour empêcher l'eau de geler sur la chaussée ; et le curatif, lorsque la neige ou le verglas sont déjà présents, et pour des températures assez basses. Dans ce cas, on peut également utiliser du chlorure de calcium ou de magnésium, qui permettent de déclencher le processus de gel à des températures encore plus basses qu'avec du sel classique.

Parfois, du sable peut aussi être déversé sur les routes, mais pas pour les mêmes raisons. Le sable n’a pas d’effet sur la température de gel de l’eau, mais permet une meilleure adhérence sur les sols glacés.

Le salage des routes n’est pas sans conséquence sur l’environnement. Plusieurs organisations de défense des écosystèmes ont alerté sur le fait que le sel déversé sur les routes se retrouve, avec la fonte des glaces ou neiges, dans les cours d’eau ou des nappes phréatiques, ce qui peut avoir de lourdes conséquences sur la faune et la flore qui y vivent. Le sel pollue également le bord des routes, et peut facilement dessécher les plantes, arbres et sols à proximité.