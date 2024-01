Boulogne-Billancourt : un sans-abri retrouvé mort dans une cave, le froid pourrait être mis en cause

Le corps d’un homme sans domicile fixe (SDF) a été découvert sans vie dans une cave à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ce mardi 9 janvier. Les circonstances de son décès demeurent indéterminées, bien que le froid soit une piste avancée.

Une nouvelle victime du froid ? Dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt, un sans-abri a été retrouvé mort dans la cave d’un immeuble ce mardi, selon des informations communiquées par une source policière ce mercredi 10 janvier.

Le sans domicile fixe (SDF) âgé d’une soixantaine d’années a été découvert vers 11h par le propriétaire du local d'une cave d'ébénisterie, alors qu’il était venu s'abriter du froid, selon cette même source. Pour le moment, les causes de son décès restent inconnues.

Toutefois, Météo-France a indiqué que ce mardi a été la journée la plus froide de la semaine, avec des températures ressenties allant de -5 à -10°C.

Une autre victime dans le Vaucluse

Depuis quelque temps, la France est touchée par une importante vague de froid, incitant plusieurs départements à prendre des mesures exceptionnelles pour aider les sans-abri.

Ainsi, la préfecture des Hauts-de-Seine a renforcé les maraudes et les accueils de jour dans le département, y compris pendant les soirées et le week-end, en collaboration avec le Samu social des Hauts-de-Seine et la Croix-Rouge.

Dans le département du Vaucluse, qui n’avait pas été placé en vigilance «grand froid», une femme sans domicile fixe (SDF) d'une soixantaine d'années a été découverte sans vie, ce mardi également, sous sa couverture dans une rue de Carpentras.