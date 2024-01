Embouteillages : voici les habitants qui perdent le plus de temps dans les bouchons selon une étude Tom Tom

Selon le dernier baromètre de TomTom sur le trafic automobile européen, le temps passé au volant pour les automobilistes dépasse les 250 heures dans certaines agglomérations, dont Paris et Bordeaux.

255 heures passées à conduire. D'après les données du TomTom Traffic Index 2023, le plus fiable d’après la société, les Parisiens sont les automobilistes à dépenser le plus de temps au volant l’année dernière.





Pour arriver à ce constat, l’entreprise analyse les données récoltées sur plus de 600 millions de GPS dans le monde, pour ensuite établir une moyenne du temps nécessaire pour faire un trajet de 10 kilomètres.





Les conducteurs parisiens ont passé 120 heures sur les routes dans des bouchons, soit 11 heures de plus par rapport à 2022. Le cas de la capitale, classée 16e ville la plus embouteillée sur 387 villes du monde, s’est ainsi aggravé à cause du «retour des salariés dans les bureaux», d’après Vicent Martinier, directeur marketing chez TomTom, interrogé par France 3 Paris Ile de France.

Bordeaux aussi mauvais élève

Pour faire un trajet de 10 kilomètres en voiture, il faut 26 minutes et 30 secondes aux Parisiens s’il y a des bouchons. La capitale est donc ex aequo avec Bordeaux, qui fait donc figure d'autre mauvais élève de ce classement.





En effet, la ville girondine observe également une aggravation de ses résultats. Les conducteurs bordelais passent 253 heures au volant, dont 111 heures durant les périodes de fort trafic, soit 3h14 de plus par rapport à 2022.

Les autres villes les plus congestionnées figurant dans le top 10 en France sont Lyon, Nancy, Nice, Clermont-Ferrand, Marseille, Montpellier, Rouen et Grenoble. Si les habitants de ces agglomérations conduisent entre 175 heures et 255 heures, les plus mal loti à l’échelle mondiale sont les Londoniens avec 338 heures dans leurs voitures.