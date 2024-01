Gabriel Attal : vers l’option d’un gouvernement «resserré» ?

Alors qu’il vient d’être nommé Premier ministre, l’agenda de Gabriel Attal est presque entièrement consacré à la constitution d’une équipe ministérielle, dont l’ambition est d’être réduite.

Qui fera partie du prochain gouvernement ? Après s’être rendu auprès des habitants sinistrés par les inondations dans le Pas-de-Calais, Gabriel Attal a rejoint Emmanuel Macron à l’Élysée mardi soir pour un dîner. Les deux hommes ont notamment fait savoir qu’ils travaillaient sur l'élaboration d'un «gouvernement resserré».





En effet, Gabriel Attal et Emmanuel Macron entendent composer un casting réduit à une quinzaine de ministres. Un chiffre qui rappelle l’une des promesses de campagne du président de la République en 2017. Le chef de l’État avait déclaré vouloir «un gouvernement de 15 membres maximum, très ramassé, avec des personnes de la société civile et des personnes du monde politique venant de la gauche, du centre, de la droite».





Une tâche plus difficile qu’il n’y paraît lorsque l’exécutif comptait 31 ministres sous Édouard Philippe et 42 ministres sous Élisabeth Borne. À cette contrainte, s’ajoutent d’autres paramètres comme la parité, le maintien ou non de grandes figures. Un chantier qui s'annonce donc colossal pour le nouveau Premier ministre.

Les enjeux pour Gabriel Attal

Que va-t-il advenir ainsi de Bruno Le Maire ? Si son homologue de la place Beauvau est assuré de garder son poste, le locataire de Bercy peut-il en dire autant après sept ans passés à l’économie ? Certains le voient déjà aux Affaires étrangères.





Autre contrainte : comment contenter les alliés de la majorité que sont le MoDem et Horizons ou ceux de l’aile gauche ? «Ça va être une guerre de tranchées», a confié à franceinfo un conseiller de l'exécutif.

Qu’en est-il aussi de la représentation des 18 régions de l’Hexagone ? Alors que François Hollande priorisait l'équilibre géographique, Emmanuel Macron et Gabriel Attal en feront-ils autant ? Quoiqu’il en soit, l’objectif est d’avoir constitué une nouvelle équipe d’ici la fin de semaine.