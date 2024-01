Neige et verglas : 2 départements placés en vigilance orange

Les précipitations neigeuses ont débuté dans le Cantal et en Lozère. Météo-France a placé les deux départements en vigilance orange neige et verglas.

Le froid et les températures basses devraient se poursuivre durant la journée du mercredi 10 janvier. Météo-France a placé le Cantal et la Lozère en vigilance orange neige et verglas dans l'après-midi, et ce après avoir levé, dans la matinée celle qui concernait 7 départements de la Normandie à l'Ile-de-France.

Dans l’après-midi de ce mercredi 10 janvier, les précipitations neigeuses ont débuté sur ces deux départements, mais restent faibles pour le moment. D’après les prévisions de Météo-France, le risque neigeux devrait concerner Aurillac et Tarbes. «En fin de journée et la nuit suivante, le risque neigeux peut concerner les plaines de l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et l'est toulousain», a noté le service national de météorologie.

©Météo-France

Les chutes de neige vont progressivement se renforcer sur la Lozère et le Cantal et deviendront modérées. Elles tendent à faiblir et se raréfier en cours de nuit prochaine, notamment en seconde partie de nuit, a précisé Météo-France.

Les hauteurs de neige attendues sont de l'ordre de 3 à 5 cm, localement 10 cm en dessous de 800m, 15 à 20 cm au dessus de 800m, et atteignent localement jusqu'à 40 cm au dessus de 1000m.

Les quantités de neige au sol étant encore incertaines, il convient de se tenir informé de l'évolution de la vigilance.