«Qu'est ce qui va marquer l'action de Gabriel Attal à Matignon ? La parlotte, la communication et l'image», affirme Sébastien Chenu

«Qu'est ce qui va marquer l'action de Gabriel Attal à Matignon ? La parlotte, la communication et l'image», a affirmé ce mercredi sur CNEWS Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national (RN).

Fraichement nommé Premier ministre, Gabriel Attal s'est rendu ce mardi à Clairmarais (Pas-de-Calais) pour rencontrer des sinistrés touchés par les inondations.

«J'y vois ce qui marque et va marquer probablement l'action de Garbriel Attal : la parlotte, la communication et l'image, a-t-il ajouté. Il est un jeune homme de cette génération de l'image et je crois qu'au-delà de l'image il ne faut pas attendre grand chose de l'arrivée de Gabriel Attal», a dit sur le plateau de CNEWS, ce mercredi 10 janvier, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député RN.

«C'est bien de venir dans le Pas-de-Calais mais, encore une fois, derrière le discours, derrières les paroles, il faut des actes. Je note que depuis le mois de novembre dernier les actes de l'Etat promis aux habitants du Pas-de-Calais n'ont pas suivi», a-t-il estimé.

Sébastien Chenu déplore un «désengagement fort» du gouvernement d'Emmanuel Macron sur «ces thématiques de l'eau et de l'aménagement» et ne semble pas convaincu par la démarche du nouveau Premier ministre.