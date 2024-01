Qui est Mgr Matthieu Dupont, le nouvel évêque de Laval nommé par le pape François ?

Mgr Matthieu Dupont, 50 ans, prêtre du diocèse de Versailles, a été nommé évêque de Laval par le pape François, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce mardi 9 janvier. Sa messe d’installation aura lieu le 10 mars prochain.

Le pape François a nommé le nouvel évêque de Laval. Il s’agit du Mgr Matthieu Dupont, 50 ans, prêtre du diocèse de Versailles depuis 2003. Alors qu’il était jusqu’à présent doyen de Mantes-La-Jolie (Yvelines), il sera ordonné évêque le 9 mars prochain et formellement installé le lendemain en la cathédrale de Laval (Mayenne).

À Versailles, Mgr Matthieu Dupont a notamment été vicaire dans les paroisses de Sartrouville et de Montigny, enseignant en théologie morale et membre du conseil du séminaire diocésain, dont il est devenu le supérieur en 2014. Depuis 2023, il était doyen et curé du groupement paroissial de Mantes-La-Jolie.

Désormais nommé au diocèse de Laval, le nouvel arrivant remplace Mgr Thierry Scherrer, qui avait été transféré à Perpignan le 11 avril 2023 en tant qu'évêque. Depuis, le diocèse était vacant.

La messe d’ordination épiscopale de Mgr Matthieu Dupont se tiendra samedi 9 mars à 15h, à la basilique Notre-Dame de Pontmain. Sa messe d’installation aura lieu le lendemain, à 11h, à la cathédrale de la Sainte-Trinité de Laval.