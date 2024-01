Thierry Desmarest, ancien PDG de TotalEnergies, est mort à l'âge de 78 ans

Ce mercredi, le groupe TotalEnergies a annoncé la mort de Thierry Desmarest, qui a dirigé la compagnie pétrolière de 1995 à 2010, puis par intérim en 2014.

Une grande disparition dans le milieu de l'industrie pétrolière française. Thierry Desmarest, ancien président du groupe TotalEnergies durant 15 ans, est décédé ce mercredi, a confirmé l'entreprise.

Il était depuis 2010 président d'honneur de Total, devenu TotalEnergies en 2021, après avoir cédé la présidence à Christophe de Margerie qui avait déjà hérité de la direction générale en 2007.

Pendant sa présidence,de 1995 à 2010, puis par intérim en 2014, le groupe, qui s'appelait encore Total, est devenu l'un des principaux pétroliers mondiaux, mais son mandat reste marqué par des catastrophes comme le naufrage de l'Erika en 1999 et la marée noire qui s'ensuivit ainsi que l'explosion de l'usine AZF à Toulouse.

Thierry Desmarest était atteint depuis une dizaine d'années de la maladie d'Alzheimer. En février 2018, il s'était retiré du conseil d'administration du constructeur automobile Renault, où il siégeait depuis avril 2008, «exclusivement au regard de considérations d'ordre personnel et d'âge». «Âgé de 72 ans, il est normal que je quitte le conseil d'administration du groupe Renault», avait-il déclaré.

Une image entachée

Malgré ces succès pour hisser Total parmi les cinq majors pétrolières, Thierry Desmarest a vu son image entachée par sa gestion du naufrage de l'Erika au large des côtes bretonnes, et de la marée noire qui s'ensuivit en décembre 1999, mais aussi par l'explosion de l'usine chimique AZF le 21 septembre 2001 à Toulouse. On lui avait notamment reproché sa réaction en froid technocrate face à l'émotion. L'explosion a fait 30 morts et détruit ou endommagé près de 30.000 édifices.

Né le 18 décembre 1945 à Paris, Thierry Desmarest était fils d'un magistrat de la Cour des comptes. Il a débuté sa carrière en 1971 à la direction des mines de Nouvelle-Calédonie, avant de rejoindre en 1975 les cabinets de Michel d'Ornano puis René Monory aux ministères de l'Industrie et de l'Économie.