Un enfant de 4 ans scotché à une chaise dans un centre aéré : «Il a été humilié et très choqué», le père envisage de porter plainte

Un père de famille a dénoncé la punition de son fils au centre de loisirs d’Épinal (Vosges). Le petit garçon de 4 ans a été scotché à une chaise pendant les vacances scolaires. La responsable du centre aéré aurait «craqué».

«C’est choquant pour un enfant de subir ça devant tous les autres enfants», a regretté Steven, le père du petit garçon au micro de RMC ce mercredi. Il a dénoncé le fait que son fils de 4 ans ait été scotché à une chaise en guise de punition dans un centre de loisirs d’Épinal (Vosges).

Les faits se seraient déroulés jeudi 4 janvier dernier, pendant les vacances scolaires. La responsable du centre aéré aurait perdu ses moyens. Dans un premier temps, elle aurait averti le petit garçon de le scotcher à une chaise pour le punir, avant de le faire pour de bon. «Aucun animateur n’a réagi. Il a été humilié, tout le monde l’a vu pleurer… Je me mets à sa place, ça me fait mal au cœur», a déploré Steven.

Le petit garçon toujours bouleversé

Le paternel du garçon a affirmé que l’enfant était toujours sous le choc de la punition. «Le lendemain, on est allés manger au restaurant, il m’a regardé et il m’a dit : ‘papa tu ne me scotches pas’. Lundi matin, il avait mal au ventre, il ne voulait pas aller à l’école, car il avait peur qu’on le scotche. Il a été très choqué», a raconté Steven.

Le père de famille a évoqué qu’il envisageait de porter plainte contre l’établissement. Il a prévu de s’entretenir avec Patrick Nardin, l’édile d’Épinal, vendredi 12 janvier prochain. De son côté, le maire a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative, au cours de laquelle la responsable du centre aéré pourrait faire l’objet de sanctions.

«Je trouve cela intolérable, inadmissible, et en même temps incompréhensible de la part de cet agent, qui est normalement un très bon agent», a déploré Philippe Guibert, le directeur général des services adjoint de la ville. Il a expliqué que la responsable de l’établissement avait «reconnu qu’elle avait craqué». «Nous, on va entamer une procédure disciplinaire et la sanction sera bien évidemment proportionnée à ce qu’il s’est passé», a conclu le responsable.