Affaire Alain Delon : que signifie la procédure de «mise en danger» initiée par l’avocat de l'acteur ?

Suite à une lettre alarmante écrite par un médecin suisse, un signalement pour «mise en danger» a été transmis le mardi 9 janvier au procureur. Mais que signifie ce terme juridique ?

Dans une lettre adressée au procureur de la République de Montargis (Loiret), un médecin suisse a alerté sur l'état de santé d’Alain Delon, décrivant notamment «un arrêt brutal de tout traitement médical vital» et «une absence de continuité des soins en France», avait alors révélé Le Figaro.

L’avocat de l’acteur a pointé du doigt Anthony Delon, 59 ans, et Alain-Fabien Delon, 29 ans, les accusant de prendre «le risque de causer le décès prématuré de Monsieur Alain Delon par un arrêt des soins et du suivi médical, sous divers prétextes et motifs aucunement justifiés». Pour cette raison, il a transmis un signalement à la justice pour «mise en danger» de l’acteur.

Entre faute intentionnelle et non intentionnelle

La mise en danger délibérée de la personne d'autrui se situe entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle, a expliqué le site du Sénat. Elle vise le cas d'une personne qui prend un risque de façon délibérée sans chercher néanmoins à provoquer un dommage. Tel est le cas du conducteur roulant à grande vitesse dans un centre-ville.

Dans le cas d’une infraction non intentionnelle, la personne ne recherche pas à obtenir le résultat qui a suivi son action. La responsabilité pénale va sanctionner le comportement imprudent ou négligeant de son auteur, dans le but de dissuader de telles conduites et de protéger la société.

Abus de vulnérabilité répréhensible

Dans le cas où un individu a volontairement arrêté les soins d'une personne malade, cela pourrait soulever des questions juridiques et éthiques complexes.

Selon l'article 121-3 du code pénal, «il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui».

Dans certains cas, arrêter délibérément les soins médicaux peut être considéré comme un comportement criminel, surtout s'il est perçu comme causant intentionnellement du tort à la personne malade.

Les lois sur l'homicide, l'abus de vulnérabilité ou d'autres infractions peuvent être applicables.