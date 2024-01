Gabriel Attal : faites-vous partie de la classe moyenne que le Premier ministre veut favoriser ?

Tout juste nommé à Matignon, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a défini ses priorités en ciblant notamment les classes moyennes. Qui sont les personnes considérées comme appartenant à la classe moyenne, souvent accompagnées du sentiment de ne pas gagner suffisamment pour être «riche» mais trop pour bénéficier des aides de l’Etat ? Et combien faut-il gagner pour en faire partie ?

Sur le perron de Matignon, pendant la passation de pouvoirs avec Elisabeth Borne, Gabriel Attal a planté le décor : «je pense en particulier aux classes moyennes, cœur battant de notre pays, artisans de la grandeur et de la force de notre nation française. Ces femmes, ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui peuplent notre territoire, que l'on n'entend pas souvent mais qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités». Mais qui se trouve réellement dans la classe moyenne en France ?

En France, la notion de classe moyenne, bien que couramment utilisée, ne fait pas l’objet d’une définition précise. Elle regroupe une large part de la population située au centre de l’échelle sociale qui est parfois utilisée comme indicateur pour estimer les évolutions économiques et sociales du pays. Par convention, il s'agit des ménages dont le niveau de vie est compris entre les deux-tiers et le double du niveau de vie médian. Deux français sur trois appartiendraient ainsi à la classe moyenne.

Niveau de vie médian à 1.930 euros net par mois

Selon l'Insee, en 2021, la moitié des salariés du secteur privé perçoit moins de 2.012 euros net par mois en équivalent temps plein (EQTP). Ce salaire net médian est inférieur de 20,3% au salaire moyen, ce qui traduit une plus forte concentration des salaires dans le bas de la distribution. Environ 80% des salariés ont un salaire net mensuel compris entre le Smic (1.334 euros fin 2023) et 3.200 euros.

Par ailleurs, toujours selon l’Insee, le niveau de vie médian de la population totale s’élève à 23.160 euros annuels. Il correspond à un revenu disponible de 1.930 euros par mois pour une personne seule et de 4.053 euros par mois pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Les 10% de personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 12.290 euros. Les 10% les plus aisées ont un niveau de vie au moins 3,4 fois supérieur, au-delà de 41.870 euros.

Gabriel Attal dans les pas d’Emmanuel Macron

Dans un entretien accordé au journal l’Opinion en mai dernier, Emmanuel Macron avait annoncé son intention de poursuivre une politique de baisse de la fiscalité des classes moyennes, en prévoyant 2 milliards d’euros de baisse d’impôts d’ici à 2027. Une manière pour le président de la République de s’adresser à une majorité de Français dont il a perdu le soutien, notamment en raison de la réforme des retraites, et qui sont massivement frappés par l’inflation.

«On doit poursuivre une trajectoire de baisse de fiscalité sur nos classes moyennes pour redonner de la crédibilité au travail», avait argué le pensionnaire de l'Elysée. «La fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et s'accélère trop vite. Elle écrase les gains de pouvoir d'achat entre 1.500 et 2.500 euros», avait-t-il également précisé.

On peut donc penser qu’à travers ses propos, Gabriel Attal suit la trajectoire empruntée par Emmanuel Macron et s’adresse à la tranche de la population située entre 1.500 et 2.500 euros de salaire mensuel, c'est-à-dire à partir de l'entrée dans la première tranche d’imposition. Une personne célibataire peut être imposable environ à partir de 1.600 euros par mois. A partir de 2.500 euros, cette catégorie n'a, sauf exception, également plus le droit à aucune aide.