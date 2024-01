Remaniement : qui est Marie Lebec, la nouvelle ministre en charge des Relations avec le Parlement ?

La composition du gouvernement de Gabriel Attal a été dévoilée ce jeudi 11 janvier. La députée Marie Lebec, 33 ans, a ainsi été nommée ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement.

Une nouvelle entrante. Si le remaniement du gouvernement a révélé ce jeudi 11 janvier des maintiens de poste, des retours, il a aussi été marqué par une arrivée, celle de Marie Lebec, en tant que ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement. Elle remplace ainsi Franck Riester, qui assurait cette fonction pour Elisabeth Borne.

Née en 1990, cette ancienne de l’UMP, soutien de Nicolas Sarkozy a rapidement rejoint Emmanuel Macron. De ce fait, elle fait son entrée à l’Assemblée nationale en 2017, en tant que députée des Yvelines pour le groupe La République En Marche, anciennement Renaissance. Un groupe dont elle assumera le rôle de Première vice-présidente.

Elle est également diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux en 2014, en affaires publiques et représentation des intérêts, et de l’université de Cardiff, en affaires européennes et internationales.

A 33 ans, Marie Lebec aura pour mission d’assurer la disponibilité permanente du gouvernement pour répondre aux demandes du Parlement. Lors des débats, elle représentera l’exécutif, s’assurant de la présence des ministres compétents lors des discussions qui les concernent.