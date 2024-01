«C'est beaucoup de bruit pour rien» : Philippe Juvin peu enthousiasmé par le remaniement

La première partie du nouveau gouvernement de Gabriel Attal a été annoncée jeudi. Pour Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, rien ne changera.

Les réactions de la sphère politique pleuvent. Les quatorze premiers ministres du gouvernement de Gabriel Attal ont été annoncés ce jeudi, avec des choix forts comme la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Pour le député Les Républicains des Hauts-de-Seine, ce remaniement est un coup d'épée dans l'eau : «Le vrai sujet n'est pas réglé. Moi je suis député. Au mois de décembre, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a toujours pas de majorité au mois de janvier. Dans toutes les démocraties parlementaires, il faut une majorité parlementaire. Cette question n'est pas résolue et elle est fondamentale», a-t-il expliqué ce matin dans La Matinale, sur CNEWS.

Pour remédier à ce problème, le politique explique qu'il faut essayer de créer une majorité : «Je suis sur cette idée très simple que dans une démocratie parlementaire, quand il n'y a pas de majorité absolue, il faut la créer par des pactes de gouvernement. Ça n'a jamais été possible», ajoute-t-il.

UN REMANIEMENT POUR RIEN ?

Si la droite se réjouit de la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture, Philippe Juvin tempère : «Ce sont des débauchages individuels qui sont de bons niveaux et qui ont de la gueule mais ça ne résout rien. Aujourd'hui, avec qui on gouverne le pays ? Il faut que les Français comprennent que le président de la Ve République a beaucoup plus de pouvoir que le président des États-Unis ou le Chancelier à la condition qu'il ait la majorité donc en fait c'est beaucoup de bruit pour rien», a-t-il conclu face à Romain Desarbres.

De nouveaux ministres devraient être nommés en fin de semaine prochaine.