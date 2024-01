Franz-Olivier Giesbert sur Rachida Dati : «C'est Cruella dans les 101 Dalmatiens, elle est très drôle et n'a pas de filtre»

«Rachida Dati, c'est Cruella dans les 101 Dalmatiens, elle est très drôle et n'a pas de filtre», a déclaré ce vendredi sur CNEWS Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain.

Ce vendredi 12 janvier, le journaliste et écrivain, Franz-Olivier Giesbert est revenu dans l'interview politique CNEWS-Europe 1 sur la nomination de Rachida Dati à la Culture comparant la maire du 7e arrondissement de Paris au personnage de Disney, «Cruella».

«Emmanuel Macron a vraiment eu la main haute. Il a nommé Gabriel Attal et personne ne conteste ce choix parce qu’il est doué. Ce n’est pas toujours le cas à Matignon. Et Rachida Dati, cette dernière étant un événement», a dit Franz-Olivier Giesbert. «C’est Cruella, le personnage de Disney. Elle est très drôle et totalement sans filtre», a-t-il ajouté.

«L’armoire de mon bureau a pour moi plus d’intérêt qu’elle»

Au cours de sa carrière politique, Rachida Dati a cumulé de nombreuses déclarations cinglantes. En 2019, sur le plateau de «L'Émission politique», sur France 2, la maire du 7e arrondissement de Paris avait repris de volée l'ancienne Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, qui avait rappelé à Benoît Hamon son résultat de 6% des votes en sa faveur lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017.

«On est tous passé par des 6%, ça va peut-être vous arriver un jour, il faut être humble là-dessus», avait-elle envoyé à destination de Marlène Schiappa.

Dans une interview accordée au journal Le Monde en 2017, la nouvelle ministre de la Culture, avait négativement dépeint Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre de l'Écologie (2010-2012) sous la présidence de Nicolas Sarkozy. «Humainement, je ne l’aime pas du tout. (…) L’armoire de mon bureau a pour moi plus d’intérêt qu’elle», avait-elle répondu à propos d'une question sur NKM.