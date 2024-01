Neige et verglas : voici les 32 départements placés en vigilance jaune

Ce vendredi, Météo-France a levé la vigilance orange pour «neige et verglas» qui concernait 4 départements durant la journée du jeudi 11 janvier. En revanche, 32 départements ont été placés en vigilance jaune pour le même motif.

Dans son bulletin de 6h de ce vendredi 12 janvier, Météo-France a levé la vigilance orange pour risque de «neige-verglas», qui concernait jusque-là l’Aveyron, le Tarn, l’Aude et l’Hérault. Malgré une matinée très froide, le service météorologique prévoit un «retour à un temps calme» durant la journée.

Crédit : Météo-France

«Des conditions plus calmes et sèches s'installent sur l'ensemble du pays», a écrit Météo-France. Toutefois, 30 départements du Sud-Ouest, en plus du Pas-de-Calais et du Nord, ont été placés en vigilance jaune pour «neige-verglas».

Le service météorologique a expliqué que «les nuages bas gagnent progressivement jusqu'à la vallée de la Loire l'après-midi. Sur les plaines du Sud-ouest, en Limousin, en Alsace et du Val de Saône aux vallées d'Auvergne-Rhône-Alpes, les grisailles sont également fréquentes et doublées de brouillard pouvant déposer du givre au sol».

Les températures doivent rester basses dans la matinée de ce vendredi 12 janvier sauf sue les côtes de la Manche et les plages méditerranéennes. «Les gelées matinales sont comprises entre 0 °C et -4 °C, localement -5 °C à -7 °C près des massifs et dans le nord-est, voire -10 °C à -12 °C sur sols enneigés».