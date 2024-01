Remaniement : «C'est du recyclage», tacle le porte-parole du RN Andréas Kotarac

Les choix de Gabriel Attal pour son gouvernement font réagir toute la sphère politique. Pour Andréas Kotarac, porte-parole du Rassemblement National, le nouveau Premier ministre fait du «recyclage».

On prend les mêmes et on recommence. Andréas Kotarac, porte-parole du Rassemblement National, a fait part de son insatisfaction suite à l'annonce des quatorze premiers ministres qui constitueront le gouvernement de Gabriel Attal : «Écoutez, hier, sur tous les plateaux, nous avons eu Monsieur Attal. Chez Renaissance les mots étaient "renouveau et régénération", ce matin, c'est recyclage. Recyclage, parce qu'on a toujours les mêmes qui sont là, et qui tournent», a-t-il expliqué ce matin sur le plateau de La Matinale, sur CNEWS.

Bruno Le Maire (Économie), Gérald Darmanin (Intérieur), Éric Dupond-Moretti (Justice) ou encore de Sébastien Lecornu (Armées) ont gardé leur poste. Les nouveaux arrivants ne sont pas non plus au goût d'Andréas Kotarac : «On a le groupe de Poitiers, vous savez ce fameux groupe qui a lancé LREM et qui avait fait exploser les ralliements. Il y avait Monsieur Séjourné, Monsieur Attal, Madame Aurore Berger, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont les fidèles de chez fidèles», a conclu le porte-parole du RN.

LA NOMINATION DE RACHIDA DATI NE CONVAINC PAS

La nomination de Rachida Dati a aussi beaucoup fait réagir. Une «droitisation» du gouvernement qui ne semble pas convaincre au sein du Rassemblement National : «Pour sauver sa peau, le Président de la République tente une OPA sur Les Républicains en faisant croire à un rééquilibrage idéologique. La ficelle est un peu grosse après sept ans d’immigration incontrôlée, de chaos sécuritaire et de souffrances pour les Français», a écrit Thomas Ménagé, député Rassemblement National du Loiret sur X.

La ficelle est un peu grosse après sept ans d’immigration incontrôlée, de chaos sécuritaire et de souffrances pour les Français. #Remaniement — Thomas Ménagé (@Thomas_Mng) January 11, 2024

Le nouveau gouvernement n'est pas encore au complet, puisque de nouvelles annonces devraient avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine.