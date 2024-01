Remaniement : l'opposition de gauche s'inquiète de la nomination de Catherine Vautrin

Une nomination qui ne passe pas à gauche. Gabriel Attal, récemment nommé Premier ministre, a choisi Catherine Vautrin comme nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Un choix qui ne plaît pas à tout le monde puisque cette femme de droite va s’occuper de dossiers brûlants comme la constitutionnalisation de l’IVG et la fin de vie.

Ce n’est pas la première fois que Catherine Vautrin entre dans un gouvernement, puisqu’entre 2004 et 2007 elle était à la tête du portefeuille de la Cohésion sociale et à la Parité, à l'Intégration et à l'Égalité des chances et enfin secrétaire d'État aux Personnes âgées sous Jacques Chirac.

Cette fois-ci, c’est en tant que ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, qu’elle fait son retour. Un choix de Gabriel Attal, qui ne plaît pas à gauche, puisque la nouvelle ministre aura notamment la charge des dossiers sur la fin de vie et la constitutionnalisation de l’IVG.

Des positions très conservatrices

Les défenseurs de ces projets s’inquiètent puisque Catherine Vautrin est connue pour ses positions sociales très conservatrices. En 2013, elle s’était opposée au mariage pour tous en votant contre la loi, une décision qu’elle dit avoir regrettée depuis. Cependant pour certains, elle représente toujours la Manif pour tous.

C’est le cas du maire adjoint de Paris, David Belliard, qui a déclaré, «avec ce casting, on touche le fond. Catherine Vautrin a milité contre le mariage pour toutes et tous. Conservatrice notoire, opposée à l'aide active à mourir, elle est maintenant ministre de la Santé. On pensait finie la manif pour tous. Et bien non, Macron a réussi à la ressusciter...»

Avec ce casting, on touche le fond. Catherine Vautrin a milité contre le mariage pour toutes et tous. Conservatrice notoire, opposée à l'aide active à mourir, elle est maintenant ministre de la santé. On pensait finie la manif pour tous. Et bien non, Macron a réussi à la… https://t.co/6G9kpZtGPl — David Belliard (@David_Belliard) January 11, 2024

Pour Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris, cette nomination ne passe pas. «Catherine Vautrin, opposante à la légalisation de l’aide active à mourir, nommée à la tête du grand ministère du Travail, des Solidarités et de la Santé ! Que dire de plus ?», a-t-il écrit sur X ce jeudi.

Catherine Vautrin, opposante à la légalisation de l’aide active à mourir, nommée à la tête du grand ministère du travail, des solidarités et de la santé !



Que dire de plus ?#gouvernement #remaniement #Sante #findevie pic.twitter.com/h9QS9Hrv5V — Jean-Luc Romero-Michel (@JeanLucRomero) January 11, 2024

De son côté, le président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale note qu’avec l’arrivée de Rachida Dati et Catherine Vautrin au gouvernement, la Macronie changeait de cap. «Après la préférence nationale, la préférence sarkozyste. Il n'y a plus d'aile gauche, il n'y a plus de en même temps, il n'y a plus qu'une coalition des droites pour mener une politique libérale et autoritaire», a-t-il déclaré.

Vautrin, Dati, c'est le gouvernement Sarkozy IV en fait ... — Marine Tondelier (@marinetondelier) January 11, 2024

Même son de cloche pour la secrétaire nationale d’EELV, Marine Tondelier qui a ironisé sur X, «Vautrin, Dati, c'est le gouvernement Sarkozy IV en fait ...»

Dans sa mission au ministère de la Santé, Catherine Vautrin, devrait être épaulée par Agnès Pannier-Runacher en tant que ministre déléguée.