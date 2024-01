«L'hôpital est en train de mourir» : Gabriel Attal et Catherine Vautrin interpellés par une soignante (vidéo)

Lors d'une visite au centre hospitalier universitaire de Dijon ce samedi 13 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal et la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin ont été interpellés par une soignante. «L'hôpital est en train de mourir», leur a-t-elle lancé.

Gabriel Attal s'est rendu ce samedi 13 janvier 2024 en début d'après-midi au CHU de Dijon. Le Premier ministre était accompagné de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin.

Durant ce déplacement, les deux ministres ont pu échanger longuement avec les soignants. «On a beaucoup de patients étrangers, qui sont en situation irrégulière. L’hôpital prend tout. On est obligé de tout absorber», a lancé une soignante du CHU de Dijon avant de pousser un cri du coeur. «L’hôpital est en train de mourir, je ne sais pas si vous en avez conscience».