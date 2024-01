Notre-Dame de Paris : la charpente de la cathédrale est terminée

Cinq ans après l'incendie, la cathédrale Notre-Dame de Paris a enfin retrouvé sa charpente. Les ouvriers ont achevé vendredi 12 janvier son installation, avant la réouverture prévue le 8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée conception.

Tout un symbole. À moins d’un an de la réouverture de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie le 15 avril 2019, la charpente, identique à celle façonnée il y a plus de 800 ans, surplombe à nouveau la cathédrale depuis ce vendredi 12 janvier. «C’est une petite chose, mais symboliquement forte», a salué Philippe Jost, président de l’établissement public chargé du chantier de reconstruction.

La charpente de Notre-Dame est achevée ! pic.twitter.com/lc8r3BzNil — Élysée (@Elysee) January 13, 2024

Comme le veut la tradition, un bouquet de fleurs y a été déposé par le plus jeune des charpentiers des Ateliers Perrault, Léonard Laforest, âgé de 18 ans.«On a mis de côté une branche du plus bel arbre, on l’a montée sur le toit» et elle «protège» le bâtiment, a indiqué Jean-Louis Bidet, directeur technique des Ateliers Perrault, chargés de la reconstruction de la charpente du chœur, devant les charpentiers rassemblés pour cet événement, qui représente traditionnellement la fin d’un chantier.

Cette étape clôt le montage de la forêt de Notre-Dame, les charpentes des voûtes de la nef et du chœur, restaurées selon le dessin médiéval. Philippe Jost a souligné «l’état d’esprit collectif» de l’équipe de charpentiers. «On est tristes de les voir partir», a-t-il lancé. «Merci, on est fier de ce que vous avez fait pour Notre-Dame», a-t-il conclu.

Hasard du calendrier, la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati avait cité plus tôt, au moment de sa prise de fonction, la réouverture de la cathédrale, prévue le 8 décembre, parmi ses priorités.