Cyclone Belal à la Réunion : alerte rouge, houle cyclonique, vents «destructeurs», pluies orageuses… à quoi faut-il s’attendre ?

Le cyclone Belal s’approche de la Réunion et devrait toucher cette île française de l’océan Indien dans les prochaines heures. Cette tempête tropicale doit mêler vents violents et pluies orageuses, augmentant le risque de «houle cyclonique». La population est appelée à «se confiner».

Ce dimanche 14 janvier, l’île de la Réunion se prépare à l’arrivée du cyclone Belal, d’intensité 2 à 3 sur 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson. Cette forte tempête tropicale se renforce à mesure qu’elle s'approche des côtes réunionnaises. Selon Météo-France, le passage de Belal est envisagé à moins de 100 km de la Réunion, «avec une influence directe du cœur du système».

Cette dépression «historiquement grave» devrait engendrer de fortes rafales, des pluies orageuses et une houle cyclonique. L’île va d’ailleurs être placée en alerte rouge cyclonique ce dimanche 14 janvier à 20h heure locale (17h heure de Paris).

Concernant le vent, celui-ci ne cesse de se renforcer. Il devrait culminer durant la journée du lundi 15 janvier avec «des valeurs qui dépendront de la position exacte du cyclone à son passage le plus proche de l’île», a estimé Météo-France.

«Quoi qu'il arrive, et même dans un scénario de passage à 50-100 km, il faut s'attendre à au moins 130-140 km/h dans les bas, et plus de 150 km/h dans les hauts habités. En cas d'impact direct, les valeurs seront encore supérieures», a écrit le service météorologique.

En ce qui concerne les pluies, celles-ci devraient prendre un caractère orageux intense au fil de l’avancée de Belal vers la Réunion. Elles devraient connaître un renforcement marqué dans la nuit de dimanche à lundi puis durant la journée du 15 janvier.

Sur les images satellites, on peut voir le cyclone Belal toucher la Réunion durant la journée du lundi 15 janvier. Crédit : Ventusky

Toujours selon Météo-France, «quoi qu'il arrive, les cumuls seront très importants, à minima 100 à 200 mm sur 24 heures dans les bas et jusqu'à 500 à 1.000 mm en 24 heures dans les hauts. En cas de passage direct sur l'île ou à proximité immédiate, des valeurs exceptionnelles de pluie seront possibles, de l'ordre de 1.000 à 1.500 mm sur 24h dans l'intérieur, et 300 à 400 mm sur 24 heures dans les bas».

Un risque de houle cyclonique, la population appelée à se confiner

Hormis les pluies et les fortes rafales, l’île de la Réunion va être confrontée à un risque de houle cyclonique. Il s’agit d’un «mouvement ondulatoire de la surface d’une masse d’eau mise en mouvement par le vent», peut-on lire sur le site des risques naturels à la Réunion.

Connue pour son intensité, la houle cyclonique peut se propager assez loin autour du cyclone, affectant même des côtes non concernées par la tempête tropicale.

Le service national de météorologie s’attend à un renforcement progressif de la houle, passant de 3 mètres dimanche avant la mi-journée à 4 à 5 mètres dans l'après-midi. «Dès la nuit de dimanche à lundi, il y a une forte probabilité de dépasser les 6 mètres. Les secteurs les plus exposés seraient pour l'instant essentiellement de la pointe des Aigrettes à la pointe de la Table, en passant par Saint-Denis», a conclu Météo-France.

En raison de ce phénomène très dangereux, Jérôme Filippini, préfet de cette île française dans l’océan indien, a appelé la population à se confiner dès le début de soirée.

«Chacune et chacun devra se confiner dans un lieu sûr», a affirmé le préfet ajoutant que les habitants doivent «consacrer les heures qui viennent à ne rien faire d'autre que préparer le confinement», notamment en s'assurant «du lieu où on va s'abriter» et de «la disponibilité de ses réserves».

De son côté, Gérald Darmanin a affirmé «suivre de près» l'évolution du cyclone «en lien avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal».

À partir de ce soir 20h, le cyclone de grande intensité #Belal va toucher l’île de la #Réunion, placée en alerte rouge par @Prefet974. Nous suivons de près son évolution en lien avec @EmmanuelMacron et @GabrielAttal. Grande prudence recommandée aux réunionnais : ne pas sortir, ne… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 14, 2024

Le ministre de l’Intérieur a appelé la population à la «grande prudence» et à ne pas sortir ou circuler. «Tous les moyens ont été mobilisés», a-t-il ajouté.