Eric Zemmour, au sujet du Premier ministre Gabriel Attal : «Est-ce qu’il a un bilan ? Non. Le seul bilan qu’il ait, c’est l’interdiction du port de l’abaya»

Invité dimanche 14 janvier sur le plateau du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1, le président de Reconquête Eric Zemmour s’est exprimé sur les actions du Premier ministre Gabriel Attal, lorsqu’il était encore au ministère de l'Éducation nationale.

La nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre a suscité un bon nombre de réactions au sein de l’échiquier politique. Interrogé sur le plateau de CNEWS-Europe1 dimanche 14 janvier, Éric Zemmour a reconnu au jeune chef du gouvernement être un homme «talentueux» et plein d’«envie».

Toutefois, le président du parti Reconquête estime que Gabriel Attal n’a tiré aucun bilan à l’issue de son poste au ministère de l’Éducation nationale.

«Son seul bilan c’est l’interdiction de l’abaya. Ce n’est pas rien. Il y a eu un acte, mais le reste sont des annonces», a-t-il indiqué.

Toutefois, Éric Zemmour ne souhaite pas critiquer les annonces en question, «puisque c’était mon programme» : «Je ne vais pas critiquer les classes de niveau par exemple, puisque c’était en vérité la suppression du collège unique que je réclamais», a-t-il notamment cité, déplorant que Gabriel Attal n’ait pas eu le temps de la mettre en œuvre.

Le président de Reconquête est revenu sur le niveau de l’école, qu’il estime «toujours aussi faible» : «Le wokisme entre comme dans du beurre. Les enfants sont toujours troublés par les propos sur le genre, les dysphories de genre», a-t-il déclaré.

Il a notamment pointé du doigt la validation le 29 décembre dernier par le Conseil d’État, de la circulaire de Jean-Michel Blanquer, qui s’intéresse au cas des enfants se posant des questions sur leur genre.

La circulaire propose plusieurs options pour leur accompagnement dans le cadre scolaire, et suggère aux établissements de permettre aux enfants qui le souhaitent, et en accord avec leurs parents, d’effectuer une « transition sociale», et d’utiliser un autre prénom que celui de naissance, sauf dans certaines situations comme les examens nationaux.