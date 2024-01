Eric Zemmour : «Aujourd’hui voter et soutenir LR, c’est voter et soutenir un futur ministre de Macron»

Le président de Reconquête Éric Zemmour était l'invité de la Grande Interview sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche matin pour réagir sur le remaniement opéré par le gouvernement cette semaine. Le candidat à la dernière présidentielle estime notamment que le parti des Républicains n'est plus qu'un vivier à «futurs ministres de Macron».

Les Républicains, une réserve à «futurs ministres de Macron» ? C'est en tous cas ce que pense fermement Éric Zemmour, qui était ce dimanche matin l'invité de la Grande Interview.

Toute cette semaine, un grand nombre de personnalités politiques réagissaient au remaniement du gouvernement survenu jeudi. Le président de Reconquête ne déroge pas à la règle et estime d'ailleurs que les Français, en particulier les électeurs des Républicains, doivent en retenir une leçon. «LR ne mérite plus vos suffrages. Aujourd'hui, voter et soutenir LR, c'est voter et soutenir un futur ministre de Macron», a-t-il soutenu.

«Je sais qu'il y a chez LR des gens qui sont beaucoup plus proches de Reconquête que d'Emmanuel Macron», mesure-t-il cependant, en prenant l'exemple de Guillaume Peltier, numéro deux du parti et ancien député Républicain.

Éric Zemmour cite ensuite différentes personnalités du parti historique de la droite, comme Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou encore Nadine Morano, en les appelant à «choisir et savoir ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller», en vue de prochaines dates butoirs électorales.